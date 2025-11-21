Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional. PN

Detenido un hombre que intentó quemar dos veces a un indigente en Valencia

El individuo, que fue encarcelado por un juez, está acusado de provocar varios incendios con riesgo para las personas en bloques de viviendas

S. V.

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un pirómano de 43 años en Valencia por provocar incendios con riesgo para las personas, concretamente en un bloque de viviendas con moradores, y también por intentar prender fuego a un indigente en dos ocasiones.

El individuo había quemado en numerosas ocasiones material de obra en construcción, colchones, contenedores de residuos urbanos, además de dañar el edificio de un colegio donde se tuvieron que suspender las clases.

Según la Policía, este hombre se había convertido en un experto en generar fuego con facilidad, y que este se propagase con suma rapidez, hasta causar daños que ascendían a más de 20.000 euros. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación arrancó cuando agentes de la Policía Nacional de la comisaría del Marítimo acudieron a un incendio en un edificio donde todos los vecinos se vieron afectados. Los agentes detectaron que había un hombre en la zona que prendía fuego de forma reiterada y compulsiva, además de relacionar el suceso con otros hechos del mismo tipo en la zona.

En uno de ellos, el sospechoso intentó quemar en dos ocasiones a una persona en situación de sin hogar, algo que se pudo evitar gracias a la rápida actuación de los vecinos de la zona.

Tras las pesquisas y el testimonio de varios testigos, los investigadores recopilaron suficientes indicios racionales sobre la actuación del pirómano, que fue localizado y detenido. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

