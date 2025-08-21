Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
Una grúa retira la autocaravana de la víctima. José Luis Bort

Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre

El presunto asesino de la turista de 63 años huyó de España el verano pasado y regresó a Perpignan, donde ha permanecido hasta su arresto

J. F.

Castellón

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:27

La Guardia Civil ha detenido en Francia al presunto autor del homicidio de Sonia D., la turista francesa de 63 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su autocaravana en la localidad castellonense de Alcossebre en 2024. La colaboración de las autoridades francesas ha sido clave para esclarecer el crimen y arrestar al presunto asesino.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la víctima murió al ser agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024 mientras se encontraba acampada en el camí La Tall de esta localidad, perteneciente al municipio de Alcalà de Xivert. La mujer viajaba sola por España con su caravana.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, y regresó a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpignan, se ha podido corroborar «la directa vinculación del detenido con los hechos investigados», han señalado.

Una vez identificado al presunto autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), que se emitió el día 20 de agosto de 2025 y se produjo la detención. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs

