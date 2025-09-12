Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios guardias civiles sacan los paquetes de hachís del camión. LP

Detenido un camionero en Almenara tras huir con una tonelada y media de hachís

La Guardia Civil de Tráfico persiguió al individuo y lo apresó en el momento que escalaba un muro | El conductor del vehículo frigorífico se dio a la fuga cuando una patrulla le dio el alto por usar el teléfono mientras conducía

J. M.

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:39

La Guardia Civil de Tráfico ha detenido a un camionero en Almenara por un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial tras interceptarlo cuando transportaba un alijo de hachís en un camión frigorífico. El individuo se dio a la fuga en la autovía A-7, pero fue apresado tras una corta persecución.

La actuación policial se inició cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico detectó que el hombre estaba utilizando su teléfono móvil mientras conducía del vehículo, por lo que le dio el alto. El camionero emprendió entonces la huida y cometió diferentes infracciones que pusieron en riesgo la seguridad vial, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

La persecución terminó en una calle sin salida de la localidad de Almenara, donde el individuo abandonó el camión y huyó a pie. Los agentes salieron detrás de él y lo apresaron en el momento que escalaba un muro.

Los guardias civiles inspeccionaron luego el camión y descubrieron por qué había huido el conductor: transportaba multitud de bolsas que contenían paquetes de hachís. Los agentes se incautaron de un total de 1.555 kilogramos de esta droga.

El detenido, un varón de 45 años de edad, está acusado de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria. La actuación fue realizada por agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón. El camionero fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Sagunto.

 

