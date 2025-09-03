Detenidas tres personas por traficar con cocaína y fentanilo en Paterna Entre la droga incautada destacan varias dosis de fentanilo, un opiáceo de gran potencia y alto riesgo adictivo

Nacho Roca Paterna Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:29h.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna a tres personas acusadas de dedicarse al tráfico de drogas. Entre los arrestados figura el propietario de una vivienda en la que se realizaban las ventas, así como dos colaboradores que trasladaban las sustancias hasta el domicilio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación arrancó tras las sospechas de que en la vivienda se distribuían estupefacientes. Los agentes comprobaron que el morador se encargaba de la compraventa, que constituía su única fuente de ingresos. Sus dos acompañantes transportaban la droga en ciclomotor desde distintos puntos hasta el inmueble.

En el registro autorizado de la vivienda, la Policía intervino dos cajas de fentanilo de 50 microgramos, 38 gramos de cocaína, casi 56 gramos de hachís, pastillas para adulterar la cocaína, además de 3.460 euros en metálico y material para la preparación y envasado de las dosis