Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un giro del tiempo en la Comunitat: más calor, chubascos y tormentas con posible granizo
Vehículo de la Policía Nacional. LP

Detenidas tres personas por traficar con cocaína y fentanilo en Paterna

Entre la droga incautada destacan varias dosis de fentanilo, un opiáceo de gran potencia y alto riesgo adictivo

Nacho Roca

Paterna

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:21

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna a tres personas acusadas de dedicarse al tráfico de drogas. Entre los arrestados figura el propietario de una vivienda en la que se realizaban las ventas, así como dos colaboradores que trasladaban las sustancias hasta el domicilio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación arrancó tras las sospechas de que en la vivienda se distribuían estupefacientes. Los agentes comprobaron que el morador se encargaba de la compraventa, que constituía su única fuente de ingresos. Sus dos acompañantes transportaban la droga en ciclomotor desde distintos puntos hasta el inmueble.

En el registro autorizado de la vivienda, la Policía intervino dos cajas de fentanilo de 50 microgramos, 38 gramos de cocaína, casi 56 gramos de hachís, pastillas para adulterar la cocaína, además de 3.460 euros en metálico y material para la preparación y envasado de las dosis

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  4. 4 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidas tres personas por traficar con cocaína y fentanilo en Paterna

Detenidas tres personas por traficar con cocaína y fentanilo en Paterna