Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Drogas, dinero, el machete y otros efectos intervenidos a los traficantes de droga. PN

Detenidas seis personas por vender drogas en una vivienda de Orriols

Cinco de los individuos arrestados por la Policía Nacional tienen antecedentes delictivos

S. V.

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:09

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas en el barrio de Orriols (Valencia) en una operación en la que ha detenido a seis personas, cuatro varones y dos mujeres de entre 22 y 40 años de edad, por un delito de tráfico de drogas.

Los agentes han intervenido más de 250 gramos de cocaína, casi 1.900 gramos de marihuana, más de 250 gramos de hachís, cerca de 1.400 euros en efectivo, una balanza de precisión y un machete, según ha informado este miércoles la Policía.

Los agentes pertenecientes a la comisaría de Exposición iniciaron la investigación en el mes de julio tras tener conocimiento de la existencia de una vivienda donde vendían sustancias estupefacientes. A pesar de las medidas de seguridad que tomaban los detenidos para evitar ser descubiertos, los policías pudieron constatar que era una familia la que estaría distribuyendo diversos tipos de drogas desde su vivienda.

La Policía registró el domicilio y confiscó las sustancias estupefacientes y el material. De los arrestados, cinco de ellos con antecedentes policiales, dos han quedado en libertad y cuatro han pasado a disposición judicial.

