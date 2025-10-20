Detenida por hacerse pasar por médica de Estética y causar lesiones a una mujer La arrestada cobró 1.200 euros a la víctima por el tratamiento que le causó las lesiones en los labios, la boca y en la cara

Una mujer de 43 años ha sido detenida en Alicante por hacerse pasar por médica de Estética y causar lesiones a una paciente a la que cobró 1.200 euros.

La mujer ha sido detenida por los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones tras hacerse pasar por médico estético y realizar un tratamiento a una mujer que le causó lesiones en los labios, la boca y en la cara.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia de una mujer que manifestó a los agentes haber sufrido una serie de lesiones en los labios, la boca y la cara tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico. En su denuncia añadió que había conocido a la autora a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas.

En los días posteriores a recibir el tratamiento se le inflamaron los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes, quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido.

Los agentes iniciaron la investigación en la que tras diferentes comprobaciones identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones. Era una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular, todo ello sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Finalmente los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones.

Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

