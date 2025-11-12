Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dinero y objetos requisados. LP

Desmantelan una red de narcokupas en Vilamarxant

Ocupaban ilegalmente viviendas para posteriormente subarrendarlas o emplearlas como punto de venta de drogas

M. G.

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:52

La Guardia Civil ha desmantelado una red que ocupaba viviendas que posteriormente subarrendaba o empleaba como punto de venta de drogas. Por estos hechos han sido detenidas cuatro personas.

Los hechos vienen ocurriendo desde hace varios meses, cuando un grupo de personas ocupó una finca en la localidad de Vilamarxant. Posteriormente, subarrendaron los pisos, «alquilándolos» al mejor postor (por entre 350 y 450 euros) o «vendiéndolos» (por unos 2.500 euros).

Además, emplearon este enclave como punto de venta de sustancias estupefacientes. Los vecinos dieron la voz de alarma al ver el trasiego de personas a todas horas y las frecuentes disputas en las inmediaciones de la finca ocupada.

Los «arrendadores» que se habían apropiado de la finca llegaban a echar a los «inquilinos» si aparecía una persona que les ofreciera más dinero por la vivienda.

Los guardias civiles encargados de la investigación acreditaron tanto la existencia del punto de venta de drogas como los continuos negocios y extorsiones derivados de la «venta y alquiler» de las viviendas okupadas.

Finalmente, el 5 de noviembre se registró una vivienda en la que fueron detenidas cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) de nacionalidad española y entre 30 y 22 años a los que se les imputan delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), extorsión, usurpación de vivienda y estafa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Riba-roja de Túria. La colaboración de la Policía Local de Vilamarxant fue fundamental para el éxito de la operación.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lliria.

