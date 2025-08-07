Desmantelada una plantación de marihuana en medio de un paraje de difícil acceso en Bicorp La Guardia Civil descubrió más de 4.000 plantas y varios cobertizos donde se preparaba la droga para su venta

B. González Xàtiva Jueves, 7 de agosto 2025, 09:40

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años por ser el cuidador de una plantación de marihuana en mitad del paraje conocido como Pico Caroche, en Bicorp, con más de 4.000 plantas.

La operación 'Caroche' se inició a mediados del mes de junio tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de un cultivo de plantas de marihuana a gran escala. La plantación estaba ubicada dentro del término municipal de la localidad de Bicorp, aunque en una zona de difícil acceso. No existían caminos, ni pistas forestales cercanas, siendo el único acceso a la misma pequeñas sendas muy escarpadas.

Cuando los agentes lograron llegar al lugar, encontraron cerca de la plantación un campamento en el cual vivían los cuidadores/vigilantes de la misma. Además, en una zona más alta, se hallaron cobertizos para efectuar los trabajos de explotación de la plantación, construidos con palos de madera y cubiertos con plásticos de color verde.

En el interior de uno de los cobertizos se localizó una gran cantidad de cogollos de marihuana, ya en proceso de secado que, tras su pesaje, alcanzó los 200 kilogramos. Los agentes también localizaron un tercer cobertizo, el cual disponía de bombonas de butano, fogones, utensilios de cocina, comida y herramientas necesaria para el cultivo.

La explotación de la operación culminó con el desmantelamiento de la explotación, la cual disponía de 4.160 plantas de marihuana, que fueron destruidas en el lugar, y 200 kilogramos de cogollos en proceso de secado. Tras el registro practicado en un terreno agrícola de Pico Caroche, se detuvo a un hombre de 26 años que se dedicaba a las tareas de cuidado y vigilancia, que ya se encuentra en prisión. Aunque no se descartan nuevas detenciones por estos hechos.

Se le atribuye un delito de cultivo y elaboración de drogas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Xàtiva. Para el desmantelado de la infraestructura se contó con la colaboración de la Policía Local de Bicorp.