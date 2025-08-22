Decomisados más de 5.000 botes de cerveza y refrescos destinados a la venta ilegal en las playas de Valencia La Policía Local se incautó de las latas tras descubrir el almacén ilegal en la zona de las Casitas Rosa e identificar a un hombre que no tenía ninguna factura de la compra de las bebidas

La Policía Local de Valencia ha decomisado más de 5.000 botes de refrescos y cerveza destinadas a la venta ilegal en las playas de la ciudad en un almacén localizado en una vivienda de la zona de las Casitas Rosas.

Los hechos ocurrieron el jueves después de que los agentes detectaran a un hombre que circulaba con un carro de compra y una nevera de corcho y que había efectuado operaciones de carga y descarga de refrescos y cervezas desde un vehículo al interior de un edificio. Al preguntarle los policías, se mostró nervioso y dio respuestas incongruentes. En ese momento, observaron que en el interior de una de las viviendas habían más neveras de poliuretano con hielo y cervezas preparadas para la venta en la playa.

Tras dialogar con esta persona, contestó que no era repartidor, pero que se «busca la vida» y utiliza la vivienda como almacén. Seguidamente, los agentes le solicitaron la factura de la compra de las bebidas, pero no disponía de ella. Finalmente, y «de manera espontánea», les manifestó que se dedicaba a «vender latas de cerveza a 1 euro para españoles y 1,5 euros para turistas extranjeros».

Los policías le pidieron entonces autorización para entrar en la vivienda, a lo que accedió. En el interior de la misma han localizado gran cantidad de cajas de latas en «condiciones de insalubridad extremas», con «desorden, trastos, cajas, cucarachas y hormigas». Además de las neveras blancas, también encontraron cinco neveras para enfriar las bebidas.

Por todo ello, los agentes han decomisado los productos y comunicado la incautación del material a las marcas perjudicadas «por si quieren emprender proceso judicial». Además, han dado traslado al área de Sanidad del Ayuntamiento «por si existiese algún tipo de responsabilidad administrativa y/o penal» y han guardado muestras «por interés penal/administrativo», mientras que el resto se ha destruido.

Este tipo de actividad ilegal de venta no sedentaria que «no cumple con las garantías necesarias y tampoco evita la venta de bebidas alcohólicas a menores», han apuntado desde la Policía Local, ha sido denunciada «en numerosas ocasiones» por las asociaciones de vecinos.