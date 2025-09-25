Cuatro policías de Xàtiva, intoxicados por inhalación de humo al extinguir un incendio en una casa Los agentes han logrado sacar de la vivienda a la mujer y a las dos hijas que estaban en el inmueble

M. García Xàtiva Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:42 | Actualizado 13:08h.

Cada jornada puede surgir el peligro y la actuación policial ha de ser decidida. Así ha sido este mismo jueves en Xàtiva, donde la actuación de cuatro agentes de la Policía Local ha impedido daños mayores después de que se produjera un incendio en la calle Germanías de la capital de la Costera.

Los cuatro agentes no lo han dudado y, tras recibir el correspondiente aviso, se han dirigido, hacia las siete de la mañana de este jueves, hasta una vivienda donde se había iniciado un fuego. En concreto, el fuego había comenzado en el quinto piso de una finca.

Lo primero, en este caso, como en todos, es salvar las vidas humanas que pueda haber en riesgo. Así lo hicieron con la mujer y sus dos hijas que ocupaban en ese momento en el inmueble y que vivieron momentos de tensión al verse cercadas por las llamas.

Una vez fuera de peligro las ocupantes de la casa, y según explicaron fuentes municipales, fueron los propios agentes los que se encargaron de la extinción de las llamas en colaboración con los bomberos. Y lo hicieron poniendo en riesgo su salud, ya que todos ellos tuvieron que ser atendidos posteriormente por inhalación de humo pero su estado de salud no es preocupante y se recuperaron con rapidez.

El incendio se ha declarado a las 7.35 de la mañana y han acudido dos dotaciones de bomberos del parque Xàtiva con su responsable. La extinción ha sido rápida y ha finalizado a las 8.12 horas.

