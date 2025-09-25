Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una residencia debe pagar 80.000 euros por la muerte por desatención de una anciana
Instalaciones de la Policía Local de Xàtiva. LP

Cuatro policías de Xàtiva, intoxicados por inhalación de humo al extinguir un incendio en una casa

Los agentes han logrado sacar de la vivienda a la mujer y a las dos hijas que estaban en el inmueble

M. García

Xàtiva

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:42

Cada jornada puede surgir el peligro y la actuación policial ha de ser decidida. Así ha sido este mismo jueves en Xàtiva, donde la actuación de cuatro agentes de la Policía Local ha impedido daños mayores después de que se produjera un incendio en la calle Germanías de la capital de la Costera.

Los cuatro agentes no lo han dudado y, tras recibir el correspondiente aviso, se han dirigido, hacia las siete de la mañana de este jueves, hasta una vivienda donde se había iniciado un fuego. En concreto, el fuego había comenzado en el quinto piso de una finca.

Lo primero, en este caso, como en todos, es salvar las vidas humanas que pueda haber en riesgo. Así lo hicieron con la mujer y sus dos hijas que ocupaban en ese momento en el inmueble y que vivieron momentos de tensión al verse cercadas por las llamas.

Una vez fuera de peligro las ocupantes de la casa, y según explicaron fuentes municipales, fueron los propios agentes los que se encargaron de la extinción de las llamas en colaboración con los bomberos. Y lo hicieron poniendo en riesgo su salud, ya que todos ellos tuvieron que ser atendidos posteriormente por inhalación de humo pero su estado de salud no es preocupante y se recuperaron con rapidez.

El incendio se ha declarado a las 7.35 de la mañana y han acudido dos dotaciones de bomberos del parque Xàtiva con su responsable. La extinción ha sido rápida y ha finalizado a las 8.12 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  3. 3

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  10. 10 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuatro policías de Xàtiva, intoxicados por inhalación de humo al extinguir un incendio en una casa

Cuatro policías de Xàtiva, intoxicados por inhalación de humo al extinguir un incendio en una casa