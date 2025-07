Condenan al sicario contratado por su víctima para asesinar a un tercero

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 30 de julio 2025, 11:18 Comenta Compartir

El asesinato de Francisco Pozo Morcillo, el traficante asesinado de ocho tiros en la localidad de Favara en febrero de 2021, se ha saldado finalmente con una condena de doce años de prisión para el autor material de los disparos, el sicario al que precisamente había encargado la víctima asesinar a un tercero sin saber que el ahora condenado ya había sido contratado por su enemigo para acabar con su vida.

El acuerdo de conformidad alcanzado entre las defensas y la Fiscalía y la acusación particular, que garantiza una condena para todos los implicados, al que han llegado esta mañana, hace que no sea necesario celebrar el juicio ante un jurado popular. Así, los seis acusados han reconocido su participación en un modo u otro en el crimen. Para dos de ellos incluso se les suspende la pena al no ser superior a los dos años de cárcel.

El crimen se produjo sobre las doce del mediodía del día 11 de febrero de 2021 cuando Francisco P. H., acompañado de Carlos V. N. acudieron a la localidad de Favara donde se habían citado con la víctima, Francisco Pozo Morcillo, a quien hicieron creer que iban a tener una conversación acerca de un trabajo que pensaban encargarle. El lugar escogido, la parte trasera de un antiguo hotel de Favara, sin actividad comercial, apartado de miradas incómodas, discreto e idóneo para cometer su crimen.

Según ha quedado probado, cuando apareció Francisco Pozo y nada más apearse del vehículo en el que se había desplazado, Francisco P. sacó una pistola de calibre 9 milímetros que portaba, de la cual no tenía licencia, y sin que Pozo pudiera percatarse, reaccionar ni defenderse ante el ataque inminente que no esperaba, disparó hasta en ocho ocasiones hasta matarlo, mientras.

Carlos V., condenado como cómplice, sabía de las intenciones de este y vigilaba el entorno a fin de asegurar el éxito de lo planeado, actuando en todo momento de acuerdo y conforme al plan preconcebido antes descrito. Tras asegurarse de que su objetivo había fallecido, ambos acusados abandonaron el lugar en un Mini, que les había proporcionado otro acusado, cuya participación en el plan para acabar con la vida de Francisco Pozo ha quedado totalmente descartada, e hicieron desparecer el arma con la que se había cometido el hecho.

La sentencia contempla la atenuante de reparación del daño, tras haber pagado los acusados antes del juicio el importe de la responsabilidad civil para hacer frente a las indemnizaciones a los familiares del fallecido.

