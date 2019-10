Comunicado oficial de la discoteca El club ha asegurado en un post a través de redes sociales que sus empleados «no omitieron el deber de socorro» LAS PROVINCIAS Martes, 1 octubre 2019, 18:34

Comunicado oficial de la discoteca:

«La discoteca condena todo tipo de actos delictivos de este tipo. Los empleados no presenciaron tales hechos y por tanto, no omitieron el deber de socorro al que se alude. Nuestro personal siempre actúa de la forma más diligente posible y siempre da aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando observa que se pueden producir comportamientos contrarios al orden público y que pudieran ser constitutivos de delitos. La discoteca Indiana comunica que el audio en en el que se afirma una omisión de socorro de su personal no responde a la realidad. En relación a la noticia que se está difundiendo en redes sociales sobre determinados hechos ocurridos el pasado fin de semana en la discoteca Indiana, además de la cautela que hay que mantener por respeto a las personas y la gravedad de lo que se está publicitando, condenamos cualquier tipo de violencia o conducta contra la libertad sexual y mostramos nuestro firme compromiso por evitar este tipo de conductas en el local.

De hecho, cuando el personal de la discoteca tiene conocimiento de lo sucedido, llama a la policía y colabora en la identificación y detención de las personas implicadas. Además, colaboraremos con las autoridades policiales y judiciales que nos requieran en las investigaciones que se pudieran abrir, rogando por tanto, no dar cobertura a noticias falsas sobre el comportamiento de nuestro personal o la actitud de la discoteca al respecto, y anunciando que adoptaremos las medidas oportunas pra defender el buen nombre y la reputación del establecimiento (incluyendo denuncias frente a los que difamen o divulguen falsedades relativas a hechos tan graves).

La discoteca está colaborando con las autoridades para esclarecer todo lo ocurrido, y si alguien tiene alguna información adicional, solicitamos su puesta en conocimiento con las autoridades policiales.»