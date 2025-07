Cogida grave de un hombre en los bous en corda de Picassent

Ignacio Cabanes Picassent Domingo, 13 de julio 2025, 10:50 Comenta Compartir

Los bous en corda de Picassent, con motivo de la festividad de San Cristóbal, han dejado esta mañana un herido grave tras una cogida en la carrer del Mig, a pocos metros del Ayuntamiento del municipio. Un hombre de 55 años ha sido evacuado en estado grave con una cornada en el muslo y otras lesiones al Hospital La Fe de Valencia.

La cogida durante los bous al carrer se ha producido a las nueve de la mañana cuando, según los testigos, el toro en corda, uno de los tres que iban a salir por las calles de Picassent en la mañana de hoy, se ha dado la vuelta en una estrecha calle del centro de la localidad y ha pillado por sorpresa a un varón de 55 años que en este momento estaba distraído.

«No han podido sujetarlo con la cuerda y lo ha cogido bien, yo no he querido mirar porque no me gusta ver este tipo de cosas», explica Sara, testigo de los hechos. En ese momento la calle estaba llena de gente y los festeros han tratado de llamar la atención del toro para que dejara a su víctima.

«Me he asomado al balcón y el toro lo estaba destrozando», relata una vecina. Hasta el lugar han acudido varias ambulancias, que inmediatamente han evacuado al herido, que había perdido bastante sangre. Así como agentes de la Policía Local de Picassent, pendientes de todo el recorrido de la fiesta.

Después de la grave cogida la fiesta ha seguido como si nada hubiera pasado con los otros dos toros en otras calles del municipio. Los restos de sangre han sido limpiados a manguerazos y los bous en corda han seguido. «Es algo normal, el riesgo existe y nos gusta», señala un festero que no quería dar detalles de lo sucedido para seguir poniéndose delante del toro.