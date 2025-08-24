Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de un espectáculo de Puy du Fou, en una imagen de archivo. EFE

Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo

Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados han sido trasladado en dos ambulancias al hospital

EP

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:50

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Se trata de cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 23.48 horas, cuando el coche de atrezzo en el que se encontraban ha volcado.

Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados han sido trasladado en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Al lugar de los hechos han acudido, asimismo, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo.

