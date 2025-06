Carta de apoyo a la víctima de la manada: «Gracias a vuestro hijo otros niños podrán sentirse más seguros»

J. M. Valencia Domingo, 8 de junio 2025, 19:30 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

Padres y alumnos del colegio de Valencia donde estudian cinco menores investigados por su presunta participación en una agresión sexual en grupo han difundido este domingo una carta de apoyo a la víctima y sus padres:

«Querida familia: nos dirigimos a vosotros con el corazón en la mano, profundamente conmovidos por el dolor y la injusticia que habéis vivido. Queremos empezar pidiéndoos perdón. Os pedimos perdón también en nombre de muchos padres y madres que quizá no supieron qué hacer, pero que hoy sí saben que no hacer nada también hiere. Siempre hemos estado con vosotros, deseando apoyar, e indignados por no saber cómo hacerlo.

Quizá nuestras palabras no borren lo vivido, pero al menos queremos que sepáis que os creemos, os apoyamos y estamos a vuestro lado. Admiramos profundamente la fortaleza y la valentía de vuestro hijo. Es una persona maravillosa, y no está solo.

A su lado tiene una familia que lo ama profundamente, y también a una comunidad que quiere acompañarle. Como padres, sentimos una enorme responsabilidad. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí podemos cambiar lo que hacemos a partir de ahora. Nos comprometemos a educar a nuestros hijos desde el respeto, la empatía y el valor de levantar la voz frente al acoso o el abuso.

Queremos que aprendan a proteger, no a callar. A consolar, no a ignorar. Desde nuestros valores como personas, como familias, y también desde nuestra fe, creemos en el poder del amor, del perdón, de la justicia y del acompañamiento.

Por eso, aunque lleguemos tarde, queremos estar presentes. No solo con palabras, sino también con acciones. Queremos decirle a vuestro hijo que su voz importa. Que ha sido muy valiente al hablar, y que gracias a él, otros niños podrán sentirse más seguros mañana.

Que su historia no se pierde en el silencio, sino que deja huella y siembra conciencia. Sabemos que ahora es difícil confiar. Pero, aunque hoy no lo parezca, existen personas que valen la pena, que saben amar, cuidar y respetar. No pierdas la esperanza: hay luz, también para ti. Si hay algo que necesitéis (emocional, espiritual o incluso materialmente), queremos pensar juntos cómo apoyaros.

Ya sea con una ayuda concreta o simplemente estando disponibles, no queremos mirar hacia otro lado. Gracias por vuestra entereza, por vuestro testimonio, por no rendiros. Contáis con nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro compromiso. Con todo nuestro afecto,

«Firmado por padres, madres y alumnos del colegio...», cuyo nombre omitimos para preservar los derechos de la víctima y los presuntos agresores.