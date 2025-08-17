Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet Los bomberos han conseguido extinguirlo

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han extinguido este domingo en la calle Acequia de Mislata, en Quart de Poblet, un incendio originado en la cabina tractora de un camión que se ha extendido a unos cipreses, según ha informado el citado organismo.

El aviso se ha recibido sobre las 9.16 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de Paterna y Torrent, y sargento de Paterna.

Los bomberos han trabajado en la extinción y han finalizado los trabajos hacia las 10.56 horas.

