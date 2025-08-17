Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
Bomberos trabajando para evitar el fuego. Bomberos Valencia

Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Los bomberos han conseguido extinguirlo

EP

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:43

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han extinguido este domingo en la calle Acequia de Mislata, en Quart de Poblet, un incendio originado en la cabina tractora de un camión que se ha extendido a unos cipreses, según ha informado el citado organismo.

El aviso se ha recibido sobre las 9.16 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de Paterna y Torrent, y sargento de Paterna.

Los bomberos han trabajado en la extinción y han finalizado los trabajos hacia las 10.56 horas.

