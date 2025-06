Cae una banda con ramificaciones en la Comunitat que usurpaba identidades por todo el país

R. D. Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 16:07 Comenta Compartir

Cae una banda que robaba identidades por todo el país y que tiene ramificaciones en la Comunitat Valenciana. En el marco de la operación 'Beteda» desarrollada entre abril de 2024 y junio de este año, la Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de tres personas, la investigación de 11 personas y localiza a otras 29 relacionadas con la trama como presuntas autoras de 42 delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Fuentes del Instituto Armado han señalado este viernes que los autores de estos delitos se encontraban repartidos por distintos puntos del territorio nacional. En las provincias por donde se repartían figuran Alicante, Castellón y Valencia, que se suman a otros puntos como Madrid, Málaga, Girona, Barcelona, Cádiz, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona. Los delincuentes, de distintas nacionalidades, poseen edades entre los 21 y 46 años.

La operación se inició en abril del pasado año a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Laguna de Duero. Durante la campaña de la Renta 2023, se formularon 42 denuncias, donde a los denunciantes les repercutieron en el borrador de la declaración de la Renta unos supuestos beneficios obtenidos a través de la realización de apuestas 'online' en diferentes plataformas de juego. El importe imputado a las víctimas por la Agencia Tributaría, ascendía a 122.228 euros.

Los investigadores descubrieron que tras esta artimaña para estafar a personas e usurpar sus datos personales se ocultaba una banda criminal organizada, con entramado internacional y mayoría de ciudadanos extranjeros, pero que estaba afincada gran parte en España. En total, la Benemérita consiguió identificar y relacionar 42 componentes.

Los agentes destaparon toda la metodología utilizada y el uso que hacían de la «ingeniería social», que son las técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño. Adaptaban la forma de estafa a las características particulares de cada víctima. Primero captaba la atención de las personas que querían usurpar la identidad. Por medio de diferentes pretextos, como falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas de hoteles, consiguen copias de documentación personal.

Una vez conseguida la información, usaban esas identidades para darlas de alta en plataformas de juego 'online'. Después hacían apuestas y se quedaban con las ganancias y haciendo que los gravámenes fiscales de los beneficios obtenidos fueran cargados en las declaraciones de la renta de las víctimas. Los investigadores también dieron con numerosas cuentas bancarias donde el entramado criminal blanqueaba el dinero obtenido con las apuestas.

La operación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones. De hecho, ya se han interpuesto nuevas denuncias ante de la Guardia Civil de Valladolid relativas a la Renta 2024, que se están investigando. La Benemérita seguirá trabajando para desenmascarar e investigar a las personas del grupo criminal que se encuentran en diferentes países del este y sur de Europa.

Desde el Instituto Armado han recordado que, debido a las numerosas personas afectadas a lo largo del territorio nacional, las Autoridades han creado un protocolo de actuación para contribuyentes suplantados denominado PACs. Se trata de una guía para las personas cuya identidad ha sido utilizada por terceros para evadir la tributación por los incrementos patrimoniales que ha obtenido en el juego. En ella se detallan los pasos a seguir y se ofrecen consejos para minimizar este tipo de delitos, como no compartir información sensible como el número del DNI, dirección, o datos bancarios en sitios web no confiables o con personas desconocidas, no hacer clic en enlaces sospechosos o controlar de forma regular los movimientos bancarios.