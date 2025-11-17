Buscan a un hombre que desapareció hace cinco días en Valencia y necesita medicación La familia de Salvador Moya solicita la colaboración ciudadana para encontrarlo

Los familiares de Salvador Moya López han solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a este hombre de 58 años que permanece en paradero desconocido desde el pasado 12 de noviembre.

Este vecino de Benicalap padece varias patologías, por lo que necesita medicación, y la familia sospecha que puede encontrase por la zona de La Punta, ya que una cámara de vigilancia lo grabó este pasado fin de semana cerca de la iglesia de esta pedanía.

El hombre desaparecido es de complexión delgada, tiene el calvicie parcial con pelo canoso, lleva gafas graduadas y mide 1,72 de estatura, según el cartel difundido por la asociación SOS Desaparecidos

La Policía Local de Valencia ha montado un operativo de búsqueda en el que participan también voluntarios de Protección Civil. En los últimos días de abril y primeros de mayo de este año, Salvador Moya ya estuvo desaparecido seis días hasta que fue localizado en una zona de huerta del barrio de Nazaret.