Una avioneta se estrella en Benicàssim por un fallo de motor y sus dos ocupantes resultan ilesos La aeronave fue localizada por el helicóptero de la Policía Nacional durante un vuelo rutinario

EP Castellón Martes, 19 de agosto 2025, 18:43 Comenta Compartir

Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional de Valencia localizaron en el término municipal de Benicàssim una avioneta que se había estrellado tras sufrir un fallo de motor en el despegue, y cuyos dos ocupantes resultaron ilesos.

Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el lunes por la mañana cuando los agentes se encontraban sobrevolando la provincia de Castellón con motivo de la Operación Verano y no observaron a una avioneta que estaba previsto que sobrevolara próxima a ellos.

Los agentes del helicóptero de la Policía Nacional lograron localizarla posteriormente desde el aire y, tras ubicarla, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia a través de la sala del 091, ya que la avioneta se había estrellado tras sufrir un fallo de motor.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales encontraron a los dos ocupantes de la avioneta ilesos y colaboraron en el auxilio, junto con otras patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que acudieron al lugar con urgencia y se hicieron cargo del resto de la intervención al encontrarse en el término municipal de Benicàssim.