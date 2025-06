El asesino machista de Algemesí acuchilló a su pareja por la espalda y luego estranguló a su hijo con un cable «He cometido una barbaridad», confesó Leonardo David A. a los agentes que lo detuvieron después de ducharse y cambiarse de ropa tras el doble crimen Alejandra Villegas, una venezolana de 43 años, tenía miedo de su pareja pero no quería denunciarlo tras sufrir varios episodios de maltrato

Ignacio Cabanes Algemesí Jueves, 26 de junio 2025, 01:13

La lacra machista se cobró ayer dos nuevas víctimas mortales en la Comunitat Valenciana; el pequeño Samuel, que iba a cumplir los tres años el próximo 27 de julio, y su madre, Alejandra Villegas, una víctima que, como le ocurre a muchas otras, soportó en silencio los malos tratos de su pareja y padre de su hijo hasta que su verdugo acabó con las vidas de ambos. El detenido por el doble crimen machista de Algemesí asesinó presuntamente a su pareja -no estaban casados- de más de una decena de cuchilladas tras atacarla por la espalda, concentradas en el cuello y la parte superior del torso y la clavícula derecha. Posteriormente estranguló con un cable a su propio hijo, que estaba en la cama del dormitorio. Tras asesinar a sus dos víctimas, el homicida se duchó y se cambió de ropa, según ha podido saber este periódico.

El comienzo de la discusión, aparentemente una de tantas en esta «relación tóxica» que describen amigos y familiares de Alejandra, fue presenciado por la abuela materna del pequeño, una mujer de 67 años con problemas de alzheimer. La sexagenaria, que llevaba viviendo con la pareja unos meses, dormía con el teléfono móvil a mano porque su hija se lo había pedido por si pasaba algo, muestra del pánico que Alejandra tenía a su pareja, aunque no quisiera denunciarlo. La mujer bajó a la calle a pedir ayuda al temer por la vida de su hija, pero sin ni siquiera imaginarse que pudiera hacerle algo al niño. «Eso le ha salvado la vida, ahora ella también estaría muerta», confiesa Andrés, hermano de la fallecida, quien reconoce que su madre trató de llevarse al niño porque pese a sus problemas de salud mental por su edad, sabía que algo no iba bien.

Eran aproximadamente las seis de la mañana cuando un vecino, alertado por la abuela del niño, ha llamado al teléfono de emergencias 112 alertando de «una discusión familiar». La testigo del comienzo de la agresión, que llevaba unos meses conviviendo con su hija y su yerno, va mucho más allá de una discusión, temía por la vida de su hija. De hecho, estaba durmiendo en la habitación y más que una discusión previa, lo que escuchó fue a su hija pedir ayuda con un hilo de voz, «como si la estuviera ahogando», relatan familiares de las víctimas.

Ver 13 fotos Un niño de dos años y su madre asesinados en un nuevo crimen machista en Algemesí. Iván Arlandis

Hasta el lugar de los hechos, en el número 29 de la calle Parque Salvador Castell de Algemesí, acudieron inmediatamente varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los agentes localizaron en el interior del domicilio al presunto autor del doble crimen, quien nada más llegar la policía ha confesado los asesinatos: «He hecho una barbaridad».

Los agentes encontraron a la madre tendida en el suelo de la habitación con lesiones por arma blanca, principalmente en la zona del cuello, y al menor en la cama sin signos aparentes de violencia -las marcas en el cuello halladas después por la forense apuntan a un estrangulamiento-. Los policías fueron los primeros intentaron reanimar a las víctimas, pero dada la entidad de las lesiones -más de una decena de cuchilladas en el caso de ella- sus intentos, y los de los sanitarios de dos ambulancias desplazadas al lugar, resultaron inútiles.

Sin denuncias previas

Alejandra Villegas, una venezolana de 43 años que llegó a Algemesí hace tres estando embarazada, sufría una situación de maltrato en silencio, tanto físico como psicológico, que se había agravado desde que su madre vivía con ellos en casa, a quien tenía que cuidar debido a sus problemas de alzheimer. Como ocurre en muchos casos, la víctima no había dado el paso de denunciar porque, según le reconoció a sus familiares, no quería perjudicar al padre de su hijo, con el que llevaba cerca de siete años de relación.

De ahí que la víctima no estuviera incluida en el sistema de protección Viogen, como informó ayer este periódico, protocolo que establece antecedentes de violencia machista y fija medidas de protección en virtud del riesgo de sufrir algún tipo de agresión de violencia machista. «No quería denunciarlo para que no perdiera los papeles», explica Leidy, cuñada de la fallecida, quien ya le había recomendado denunciarlo en alguna ocasión ya que el maltrato dentro de la pareja era frecuente. El último episodio hace solo 20 días, «aunque ella me lo trató de tapar», reconoce.

Solo su entorno más próximo sabía de esta situación de violencia machista que sufría Alejandra, para el resto de vecinos y conocidos la noticia del doble crimen los sorprendió porque siempre que veían a la pareja con su hijo estaban aparentemente felices. Era la imagen que quería transmitir el asesino machista, quien hacía creer que era un padre ejemplar colgando fotos con el pequeño Samuel justo un día antes de acabar brutalmente con su vida y la de su madre.

«Alejandra era una bellísima persona, y la criaturita a la que ha matado el padre, … pobre niño, ella le llamaba 'mi gordito'», indica Ana, clienta de la fallecida, que trabajaba como esteticién en su domicilio. «Nos pintaba las uñas en su casa desde que mi hijo me hizo un regalo por el día de la madre, era muy atenta», añade esta vecina de Algemesí. «Nunca puedes imaginar que alguien pueda hacerle algo así a un hijo», señala Paqui, que reside justo enfrente y se encontró todo el operativo policial de buena mañana.

El Juzgado de Instrucción número cinco de Alzira, en funciones de guardia, procedió al levantamiento de los cadáveres de madre e hijo minutos antes de las diez de la mañana. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se les realizara la autopsia. Asimismo, agentes de la Policía Científica realizaron una minuciosa inspección técnico policial en el domicilio de Algemesí donde se produjo el doble crimen, machista y de violencia vicaria. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, con el apoyo de la policía judicial de la comisaría de Alzira.

Al lugar de los hechos también acudió la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para interesarse in situ por este nuevo caso de violencia machista en la Comunitat Valenciana y dar apoyo a los familiares de las víctimas. Bernabé confirmó la detención del presunto doble asesino y prefirió no profundizar sobre cómo han ocurrieron los hechos mientras prosiguen las investigaciones. Leonardo David A. R., de 34 años y nacionalidad colombiana, permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial en la mañana de este jueves.