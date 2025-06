Acepta once años de prisión por matar al septuagenario con el que convivía y enterrarlo en una jardinera El acusado confiesa que golpeó a su víctima con un martillo en la cabeza, lo acuchilló en el cuello hasta diez veces y le aplastó contra el suelo

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 3 de junio 2025, 01:17 Comenta Compartir

Tapado con tierra, un plástico y otros efectos, en la jardinera de la terraza de su vivienda de Albalat de la Ribera, con la cabeza destrozada a golpes, hasta una decena de cuchilladas en el cuello y, como posteriormente confirmaron los forenses, señales de haber sido también estrangulado. Así fue encontrado el cadáver de Rafael Gausach Dasí, un electricista jubilado de 72 años, en octubre de 2022. Su asesino, un joven de 25 años con el que convivía desde hacía un mes la víctima, confesó ayer el crimen en la Audiencia Provincial de Valencia y aceptó una pena de once años de prisión por un delito de homicidio con la atenuante de haber actuado influenciado por el consumo del alcohol y las drogas.

El juicio estaba previsto que se celebrara este miércoles ante un jurado popular pero tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, no será necesario ni tan siquiera conformar el jurado y celebrar la mínima prueba imprescindible como se hacía hasta ahora cuando la pena era superior a los seis años de cárcel. El acusado se enfrentaba a una pena de catorce años de prisión por el delito de homicidio y otros once meses por el robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, ya que trató de abrir una caja fuerte que había en un armario empotrado de la vivienda.

Según los hechos reconocidos por el propio acusado, en la madrugada del 16 de octubre de 2022 mantuvo una acalorada discusión con Rafael, de 72 años, en el interior del domicilio de Albalat de la Ribera de la víctima. Ambos convivían allí desde finales de septiembre de ese mismo año. Durante dicha discusión, el ahora condenado cogió un martillo o barra de material pesado y le propinó al septuagenario varios golpes en la cabeza que el destrozaron la bóveda craneal y centros vitales neurológicos. No contento con ello, y con el mismo ánimo de acabar con su vida, le estranguló como prueban las lesiones que presentaba el cadáver en el aparato laríngeo, y además con un cuchillo le asestó una decena de lesiones en el cuello que le seccionaron los vasos sanguíneos. El mecanismo mortal no acabó ahí y también le aplastó y le presionó contra el suelo, ocasionándole perforaciones múltiples pulmonares y un hemotórax.

Después del brutal crimen, el acusado ocultó el cadáver de Rafael en una jardinera de la terraza, tapándolo con tierra y un plástico. Parece que hizo bien su trabajo porque inicialmente los bomberos que acudieron al lugar de los hechos, alertados por los vecinos, no localizaron el cuerpo. No fue hasta la mañana del 21 de octubre cuando finalmente se halló su cadáver y comenzaron las investigaciones de la Guardia Civil, que pronto dieron sus frutos con la detención del joven que convivía con él y ahora condenado a once años de prisión.