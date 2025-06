Acepta cinco años de prisión por intentar asesinar a un amigo por una deuda de 6.000 euros

I. Cabanes Valencia Sábado, 7 de junio 2025, 09:49 Comenta Compartir

Dos buenos amigos acabaron acuchilladas en un aparcamiento de Quart de Poblet por una deuda de 6000 euros en septiembre de 2023. Uno de ellos ha aceptado ahora una pena de cinco años de prisión por un delito de tentativa de asesinato, tras confesar los hechos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2023, sobre las 21.50 horas. El acusado se citó con su amigo, con el que tenía una supuesta muy buena relación, en un parking situado en la avenida Mediterráneo de Quart de Poblet con la excusa de devolverle los 6000 euros que éste le había ido dejando durante los últimos tres meses. Según ha quedado acreditado, de forma totalmente sorpresiva y sin posibilidad alguna de que su víctima pudiera defenderse, es ahora condenado sacó un arma blanca con la que apuñaló a su amigo en repetidas ocasiones, causándole graves lesiones en el abdomen y seccionándole los tendones, arterias y nervios de una mano, cuando la víctima trataba de repeler la agresión.

El acusado no iba solo y para asegurar su propósito homicida y, con la clara intención de acabar con la vida del que hasta ese momento era su amigo, iba acompañado de varios individuos encapuchados, que no han podido ser identificados, también armados con lo que parecían ser palos y objetos romos. Tras el ataque, la víctima empezó a gritar, pidiendo socorro: ¡Que me mata, que me mata! Mientras salía corriendo huyendo del lugar, se cruzó con otro conocido que iba en coche, un Volkswagen golf de color blanco, quien al ver la situación paró y la víctima se subió a su vehículo.

En ese momento se inició una persecución tras el coche en el que estaba tratando de huir la víctima y el vehículo, un Mercedes oscuro, en el que circulaba el ahora condenado, y los otros asaltantes que iban en un Audi A6. Durante la persecución los vehículos iban derrapando, circulando a gran velocidad y poniendo en riesgo la seguridad del tráfico.

Finalmente, el agredido logró llegar a las dependencias de la Policía Local de Quart Poblet, donde los agentes le prestaron asistencia y alertaron a los servicios médicos. La víctima sufrió heridas por arma blanca en el abdomen, en la muñeca derecha y tenía los tendones seccionados. Asimismo requirió de asistencia quirúrgica y padece secuelas por estos hechos.

Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de doce años de prisión por estos hechos, pero tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la defensa, ejercida por la letrada Miriam Vergara, en la mañana de este pasado viernes, la pena se le ha rebajado a cinco años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, con la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que antes del juicio, el acusado ya habría consignado 45.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Concretamente 15.900 euros por las lesiones sufridas, 24.000 euros por la secuelas y 5.100 euros en concepto de daños morales. Además de la pena de cárcel se le impone la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su víctima por un plazo de seis años.

