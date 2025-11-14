Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comisaría de Gandia. LP

Abandonan a un menor extranjero en la puerta de la comisaría de Gandia para que consiga la residencia legal

Dos familiares, que ya han sido detenidos, dejaron al adolescente cerca de las instalaciones para que fuera tutelado por el Estado y así regularizar su situación

A. Talavera

Alzira

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:48

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a dos hombres de entre 23 y 59 años, como presuntos autores de un delito de abandono de menor, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Administración.

La investigación comenzó a principios de noviembre cuando se personó en la Comisaría de Gandia un menor de 15 años, que había sido dejado en las inmediaciones por un familiar. En un primer momento, las actuaciones se iniciaron como un procedimiento de protección de menores, con la finalidad de garantizar la seguridad y custodia del menor, ingresando éste en un centro de menores de una localidad cercana.

Durante las gestiones realizadas, se pusieron de manifiesto posibles indicios de la comisión de diversos delitos, motivo por el cual, los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Gandia, realizaron diversas pesquisas y averiguaron que el afectado había viajado junto a sus progenitores desde su país de origen a Francia y posteriormente, había sido trasladado a Gandia, donde fue abandonado con la colaboración de un primo y de un tío, sin comunicarlo a ninguna autoridad u organismo competente.

Es por ello que se procedió a la detención de los dos familiares implicados en calidad de cooperadores necesarios, continuando con las actuaciones policiales para la localización de sus padres.

Los arrestados tenían como finalidad que el menor, adquiriera la condición de tutelado por la Administración Pública, accediendo a un estatus legal de residencia y protección, que en muchos casos permite promover la reagrupación familiar así como obtener ayudas públicas indirectas.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial.

