Regresan con el impulso de la creatividad

El colegio La Purísima Franciscanas de Valencia regresa a StartInnova tras su participación en la edición de 2019-2020 con el objetivo declarado de «lograr un hueco en la final» y demostrar todo el potencial creativo de su alumnado de 4º de Humanidades y 1º de Bachillerato. Dos cursos distintos, una misma energía: la de quienes se sienten capaces de mirar un problema de frente y convertirlo en una oportunidad.

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat Valenciana, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. El programa tiene como principal objetivo promover y concienciar sobre la importancia del emprendimiento y hacerlo desde la formación y educación. Los alumnos participantes viven la experiencia emprendedora a través de cuatro fases: 'Aprendiendo a emprender'; 'De la idea al proyecto'; 'Desarrolla tu proyecto'; y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos alumnos que accedan a la fase final.

En el centro La Purísima Franciscanas, este reto encaja como una pieza más de un proyecto educativo que combina tradición, innovación y una mirada profundamente humana. El colegio ofrece una formación integral desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, y se distingue por un proyecto pedagógico inspirado en los valores franciscanos. Desde el propio colegio recuerdan que «apostamos por un aprendizaje cercano y personalizado, que combina metodologías activas, el uso de recursos digitales y la formación en idiomas», una hoja de ruta educativa que conecta de forma natural con la filosofía de StartInnova.

En esta edición, los tutores África Orovitg Romero y Javier Cuevas Pérez acompañan al alumnado en un proceso que va mucho más allá del simple desarrollo de una idea: se trata de aprender a trabajar en equipo, de asumir la responsabilidad de un proyecto propio y de descubrir habilidades que a veces permanecen ocultas hasta que alguien enciende la chispa adecuada. Y esa chispa, en este caso, es el emprendimiento.

La participación en StartInnova refuerza además el compromiso del centro con la preparación de estudiantes capaces de afrontar los retos de la sociedad actual. «Buscamos que adquieran creatividad, espíritu emprendedor y habilidades de cooperación», explican desde el centro. En cada grupo se mezclan la curiosidad, la constancia y esa dosis de intuición juvenil que convierte cualquier aula en un laboratorio de ideas.

Quizá el gran valor de esta edición para La Purísima sea precisamente ese: la oportunidad de volver a un programa que les permitió crecer, aprender y mostrarse tal y como son. Ahora, con más experiencia y la emoción intacta, el centro emprende de nuevo el viaje. Y, quién sabe, tal vez esta vez sí consigan ese ansiado hueco en la final.