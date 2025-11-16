Cumbres School, una cantera de talento

Extras Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

Cumbres School vuelve a demostrar que el espíritu emprendedor forma parte de su ADN. El centro privado, católico y bilingüe, ubicado en la provincia de Valencia, participa un año más en la octava edición de StartInnova, consolidando una trayectoria que se remonta a la primera edición. El centro, incluso, llegó a alcanzar la final en la V Edición y se alzó con el Premio Bioparc en la séptima. Este recorrido evidencia la constancia y la implicación de su comunidad educativa con el emprendimiento.

El tutor del grupo participante, Rafael Costa Martínez, coordina este año al alumnado de 1º de Bachillerato, que ya se encuentra inmerso en las primeras fases del programa. «En cada edición tratamos de que los alumnos vivan el proceso como una experiencia real de aprendizaje, en la que las ideas y los valores se transforman en proyectos con sentido», explican desde el centro, convencidos de que este tipo de programas «fortalece la autonomía, la creatividad y el trabajo en equipo».

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat Valenciana, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. StartInnova tiene como principal objetivo promover y concienciar a los jóvenes de la importancia del emprendimiento y hacerlo desde la formación y la educación. Los alumnos participantes a lo largo del programa en cuatro fases: 'Aprendiendo a emprender', 'De la idea al proyecto', 'Desarrolla tu proyecto' y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos equipos que logren clasificarse para la final.

El colegio Cumbres School se distingue por su modelo educativo profundamente familiar, basado en el acompañamiento personalizado e integral de cada alumno en todas las etapas de su desarrollo. Su propuesta se apoya en cuatro pilares fundamentales: la dimensión internacional, la formación católica, la atención personal y la excelencia académica. Un marco educativo que, sin duda, encaja con la filosofía de StartInnova: educar desde la acción y preparar a los jóvenes para los retos de la vida real.

Desde los primeros meses de vida, el centro apuesta por una educación bilingüe de calidad. Los niños comienzan con un programa de inmersión lingüística 100% en inglés desde los 4 meses hasta los 3 años, y continúan con un proyecto bilingüe que se mantiene hasta el final del Bachillerato. Además, su acreditación como Cambridge International School permite a los alumnos obtener una doble titulación, la española y la internacional, una oportunidad que amplía sus horizontes académicos y profesionales.

Cada curso, los estudiantes de Cumbres School presentan ideas que reflejan su compromiso con la innovación, la superación personal y la mejora de la sociedad. Participar en StartInnova no solo refuerza ese compromiso, sino que les impulsa a mirar más allá del aula, a pensar con propósito y a construir un futuro donde el conocimiento y los valores caminan de la mano.