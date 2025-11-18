Creatividad a tope para Florida Secundària

Extras Martes, 18 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

Hay estrenos que no pasan desapercibidos. El de Florida Secundària en la octava edición de StartInnova es uno de ellos. Basta asomarse a una de sus aulas de 1º de Bachillerato —concretamente a la optativa de Gestión de Proyectos de Emprendimiento— para sentir ese cosquilleo tan característico de las ideas cuando empiezan a tomar forma para su primera participación en StartInnova.

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. StartInnova tiene como principal objetivo promover y concienciar a los jóvenes de la importancia del emprendimiento desde la formación y educación. Los alumnos viven una experiencia emprendedora pasando por las cuatro fases que componen el programa: 'Aprendiendo a emprender'; 'De la idea al proyecto'; 'Desarrolla tu proyecto'; y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos alumnos que accedan a la fase final.

En el caso de Florida Secundària, la mirada emprendedora no es nueva, pero sí es la primera vez que se adentran en este formato. Para la tutora del grupo, Esther Romo Gimeno, «StartInnova encaja de manera natural con la filosofía del centro. De hecho, desde Florida destacan que su misión educativa pasa por una enseñanza orientada a la formación de una ciudadanía crítica, reflexiva y comprometida con la transformación social. Y este proyecto lo demuestra».

El alumnado de Bachillerato trabaja habitualmente con metodologías que potencian la creatividad y la iniciativa, algo que ahora toman como base para recorrer el itinerario emprendedor propuesto por StartInnova.

Desde el centro señalan que su forma de enseñar «favorece y crea experiencias de calidad potenciando la creatividad y la iniciativa». Y esa forma de trabajar también facilita que los estudiantes encuentren espacios reales para conocerse mejor, pensar en soluciones, equivocarse sin miedo y corregir el rumbo. Como resumen desde Florida, el objetivo es proporcionar a los estudiantes «herramientas de orientación, autoconocimiento y proyección personal» que les permitan tomar decisiones informadas y ver el emprendimiento como una vía, un motor, para la acción social.

Esa combinación entre formación académica, impulso creativo y compromiso social encaja a la perfección con la esencia de StartInnova. Los alumnos ya están inmersos en las primeras fases, analizando necesidades, reformulando intuiciones y transformando inquietudes en ideas con forma. Al final, la participación en StartInnova se convierte para ellos en una especie de entrenamiento vital: aprender a observar, preguntarse, proponer y, sobre todo, a creer que lo que imaginan puede llegar ser realidad.

