British College La Cañada, piensa en grande

British College La Cañada regresa a StartInnova con la ilusión intacta. Este curso lo hacen con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y con la tutora Blanca Maravilla al frente, dispuestos a dejarse la piel en una experiencia que ya forma parte del ADN del colegio. No en vano, acumulan un historial que invita al respeto: «el primer año nos quedamos a las puertas de la final», recuerdan desde el centro; en la V edición se alzaron con el premio Bioparc y en la VI lograron hacerse un hueco entre los finalistas. Esta es su cuarta participación consecutiva y la sensación general es que la aventura solo acaba de empezar.

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. StartInnova tiene como principal objetivo concienciar y promover entre los jóvenes el emprendimiento y hacerlo desde la formación y educación. Los alumnos participantes viven una experiencia emprendedora a través de cuatro fases como son 'Aprendiendo a emprender'; 'De la idea al proyecto'; 'Desarrolla tu proyecto'; y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos alumnos que accedan a la fase final del programa.

En el British College La Cañada encaran estas etapas con una mezcla muy suya de rigor y frescura. Año tras año, lo hacen con el convencimiento de que el emprendimiento no es un destino, sino una actitud. «Queremos que nuestros estudiantes transformen sus ideas en soluciones tangibles capaces de generar impacto social, crear empleo y favorecer el bienestar colectivo», comparten desde el centro. Y no lo dicen como una declaración vacía: sus equipos trabajan sobre modelos de negocio reales, utilizando el Modelo Canvas para desgranar desde la propuesta de valor hasta la viabilidad económica de cada proyecto.

Los grupos, formados por cuatro o cinco alumnos, se enfrentan así al reto de imaginar una empresa desde cero y defenderla ante un comité evaluador. Ese momento, tan temido como emocionante, es la culminación de un proceso que encaja a la perfección con el enfoque educativo del centro: práctico, intuitivo, colaborativo y profundamente humano. No sorprende que un colegio avalado por el Department for Education del Reino Unido, homologado por el Ministerio de Educación español y reconocido con la acreditación BSO apueste por una formación que combina preparación académica, responsabilidad social e iniciativa personal.

Quizá por eso vuelven. Porque StartInnova, para ellos, no es solo un concurso: es un laboratorio de futuro donde los jóvenes descubren que sus ideas, esas que empiezan como un boceto tímido en una libreta, pueden convertirse en algo capaz de cambiar la vida de otros. Y eso, en un aula, siempre es magia de la buena.