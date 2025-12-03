Cuánto dinero se lleva Hacienda y cuánto toca por un décimo de la Lotería de Navidad La Agencia Tributaria recauda el 20% de las cantidades por encima de los 40.000 euros

Jaime Vázquez García Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:12

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tendrá lugar el 22 de diciembre, marcando el inicio de la cuenta atrás para adquirir los décimos y conocer todos los detalles sobre el sorteo y los premios, y con ello, el sueño de millones de españoles que esperan conseguir un premio que les brinde un respiro económico a largo plazo.

Sin embargo, aquellos afortunados que resulten ganadores verán que el importe final que recibirán será inferior al esperado, ya que Hacienda tomará su parte.

En concreto, se deberá tributar el 20% sobre la cantidad que supere los 40.000 euros de cada premio, por lo que aquellos premios entre 2.000 y 40.000 se abonarán íntegramente.

En el caso de el Gordo son 400.000 euros por décimo, por lo que, los primeros 40.000 quedan exentos y hay que quitar el 20% de 360.000. Por lo tanto, del primer premio se cobrarían 328.000 euros.

En el caso del segundo premio, que asciende a 125.000 euros por décimo, se aplica el mismo procedimiento. Los primeros 40.000 euros quedan exentos de tributar, y sobre los 85.000 euros restantes se aplica un 20% de retención, resultando en un total de 108.000 euros para el ganador. Por otro lado, el tercer premio, de 50.000 euros, solo tributará sobre 2.000 euros, lo que deja al afortunado con 48.000 euros.

Los demás premios no están sujetos a retención, por lo que Hacienda no se llevará ninguna parte. Esto incluye el cuarto premio (20.000 euros), el quinto premio (6.000 euros) y la pedrea. Los ganadores de los tres primeros premios no tendrán que preocuparse por la declaración, ya que, al momento de cobrar, verán que Hacienda realiza la retención correspondiente de manera automática.

De acuerdo con los datos de consignación por habitante proporcionados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), se estima que en 2025 los españoles destinarán una media de 76,08 euros para adquirir décimos para el Sorteo del Gordo de Navidad, lo que supone un incremento frente a los 73,84 euros del año pasado.

