Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual: números y ciudades premiadas
Curiosa coincidencia en el sorteo de este 9 de agosto
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:41
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado el sorteo correspondiente al sábado 9 de agosto. Por una curiosa coincidencia el primer y segundo premio han terminado igual, en 22.
Así, el primer premio ha correspondido al número 73922 (600.000 euros al número) y el segundo al 89522 (120.000 euros al número).
Los reintegros han sido: 2 - 7 - 8.
El primer premio, correspondiente al número 73922, se ha vendido en Castelldefels (Barcelona), Pamplona y Zaragoza.
El segundo premio, correspondiente al número 89522, se ha vendido en Benferri (Alicante), Manresa (Barcelona), San Fernando (Cádiz), Treceño (Cantabria), Lepe (Huelva), Fuengirola (Málaga), Las Lagunas (Málaga), Cartagena (Murcia), Cambrils (Barcelona) y Valladolid.
Lista oficial de la Lotería Nacional del sábado
(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios).
