Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual

Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual: números y ciudades premiadas

Curiosa coincidencia en el sorteo de este 9 de agosto

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:41

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado el sorteo correspondiente al sábado 9 de agosto. Por una curiosa coincidencia el primer y segundo premio han terminado igual, en 22.

Así, el primer premio ha correspondido al número 73922 (600.000 euros al número) y el segundo al 89522 (120.000 euros al número).

Los reintegros han sido: 2 - 7 - 8.

El primer premio, correspondiente al número 73922, se ha vendido en Castelldefels (Barcelona), Pamplona y Zaragoza.

El segundo premio, correspondiente al número 89522, se ha vendido en Benferri (Alicante), Manresa (Barcelona), San Fernando (Cádiz), Treceño (Cantabria), Lepe (Huelva), Fuengirola (Málaga), Las Lagunas (Málaga), Cartagena (Murcia), Cambrils (Barcelona) y Valladolid.

Lista oficial de la Lotería Nacional del sábado

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  3. 3 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  6. 6 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto
  8. 8 Kempes: «Me haría ilusión volver, pero con esta gente no»
  9. 9 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  10. 10

    La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual: números y ciudades premiadas

Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual: números y ciudades premiadas