La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas Comprueba los resultados de este jueves 25 de septiembre

Varios jugadores hacen cola en una administración para comprar un boleto de Lotería, imagen de archivo.

JZ Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:42 Comenta Compartir

La Lotería Nacional es el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado más esperado por muchos jugadores. Reparte grandes cantidades de dinero por todo el panorama nacional, llevando la alegría incluso a pequeñas localidades de apenas 500 o 1.000 habitantes. Se celebra todos los jueves y sábados.

Este jueves 25 de septiembre el primer premio, de 300.000 euros al número, ha tocado en once localidades. Entre ellas tres localidades valencianas: Manises (Valencia), Agost (Alicante) y Vinaròs (Castellón).

Estos son los números premiados:

El primer premio, de 300.000 euros al número, ha sido el 44.838. Ha caído en Albacete, Agost (Alicante), Vinaròs (Castellón), La Solana (Ciudad Real), Ugíjar (Granada), Cala (1.000 habitantes en Huelva), Totana (Murcia), Cesantes (Pontevedra), Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife), Utrera (Sevilla) y Manises (Valencia).

El segundo premio, de 60.000 euros el número, ha sido el 12.044. Ha tocado en 21 localidades distintas, como Albacete, Alicante, Barcelona, Madrid, Huesca, Guadalajara, Málaga, Palma de Mallorca, Madrid o Zaragoza.

Los reintegros son 8, 4 y 0.

Consulta todas las localidades donde ha tocado en este PDF:

Pincha aquí para leer

Historias de ganadores ¿Cómo ha cambiado la vida de los premiados?

Gana el nuevo sorteo de Eurodreams y lo declaran fallecido

El nuevo concurso de loterías EuroDreams dejó un agraciado en España en su primer sorteo. Concretamente un asturiano que se embolsó un total de 2.000 euros al mes durante cinco años. Pero la noticia de su buena suerte se empañó durante unos instantes al trascender que el afortunado, natural de Villaviciosa, había fallecido antes de cobrar el premio.

Ampliar Establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado en Lastres (Colunga), donde se validó el boleto premiado de segunda categoría. @LOTERIAS.LABOTICADELASTRES

«Estoy vivo», insistió el hombre, que prefiere conservar su anonimato, tal y como hizo hace unos días, cuando consiguió el premio. Validó su boleto en el despacho receptor número 35.355 de Lastres (Colunga) y se hizo con un premio unitario de 120.000 euros. Son 2.000 euros al mes durante cinco años.

El hombre no entiende cómo se le ha podido dar por muerto sin que lo hayan contrastado. «Que las quiten, por favor», ha dicho en relación a las informaciones publicadas al respecto. Nadie le ha dado ninguna explicación ni le ha pedido disculpas.

Una ganadora quiere demandar a la Lotería por arruinarle la vida

Jane Park ganó el Euromillones con 17 años. Ahora, cuatro años después, ha desvelado que lo que pensaba que le iba a mejorar la vida, ha conseguido todo lo contrario. De hecho, desea demandar a la Lotería por «arruinarle» la vida.

La joven tuvo suerte porque ganó el premio con el primer boleto que compró. La cifra con la que se hizo fue, exactamente, de 1.175.000 euros. Según ha contado en una entrevista del diario Mirror, el premio le hizo perder la cabeza y derrochó el dinero en ropa de diseño, coches y operaciones estéticas.

Ahora, reconoce que preferiría no haber ganado el Euromillones porque su vida sería «más fácil». Tal y como ha confesado, a pesar de que tiene mucho dinero su vida está «vacía» y le cuesta mucho encontrar una pareja que no se interese, únicamente, por su dinero.

Jugaban siempre los mismos números y perdieron el único día que no apostaron

La historia de Rachel Kennedy y Liam McCrohan es de tener mala suerte. La pareja de Inglaterra estuvo muy cerca de ganar 182 millones de euros. Los jóvenes estudiantes participaban siempre en el sorteo de Euromillones y, además, apostaban siempre por los mismos números. No fallaban ningún día, de hecho, tenían configurado una plataforma con la que podían comprar automáticamente boletos cada semana.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up😭😭£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021

Sin embargo, un viernes no lo hicieron dado que su cuenta bancaria se encontraba sin fondos. «No pensamos que iban a salir», contaron al medio británico The Sun.

Estaban equivocados. Cuando revisaron la aplicación, recibieron una notificación con los números con los que siempre jugaban, que estaban configurados. Y vieron que eran los que se habían llevado el mayor premio. Así, se privaron de embolsarse 182 millones de euros, que era la cifra exacta del bote.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Temas

Manises

Vinaròs

Agost