Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo

¿Has comprado alguna vez algún boleto de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado? Uno de los más reconocidos es la Primitiva, celebrado los lunes, jueves, sábados y domingos con el Gordo de la Primitiva.

En el Gordo de la Primitiva de este domingo 28 de septiembre ha habido un acertante de segunda categoría que se ha embolsado 161.617,48 euros. La apuesta ha sido validada en el DespachoReceptor nº 42.145 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Plaza San Rafael, 8.

Estos son los números premiados del sorteo de hoy:

23 33 35 38 46

Número clave: 9

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios).

Historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Gana un millón y sigue trabajando

Hay a quien un premio millonario no le cambia la vida. Es el caso de Alex Best, un joven de 23 años que ganó en 2019 un millón de libras (1,2 millones de euros) en el Euromillones y decidió seguir trabajando.

«Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada letra y número una y otra vez para asegurarme de que fuera cierto. Estaba temblando como una hoja», recuerda.

El afortunado muchacho trabajaba en el parque temático Flamingo Land de Leeds por 10 libras la hora. El joven demostró una sólida ética de trabajo y decidió mantenerse en la misma ocupación pese a recibir el premio millonario.

Ganan 35 millones y se quedan sin nada

Edwina y David Nylan ganaron 35 millones de libras pero se quedaron sin nada. Esta pareja británica jugaba regularmente al sorteo de Lottomobile del Reino Unido validando sus boletos mediante una aplicación. En diciembre de 2015, intentaron hacer sus apuestas, pero tras anotar sus números se dieron cuenta de que no tenían saldo. La pareja recargó su monedero en la aplicación para validar sus apuestas.

Tras el sorteo, no podían dar crédito al comprobar que su combinación había ganado un premio de 35 millones de libras. Cuando se interesaron por el premio recibieron la mala noticia de que la recarga y las apuestas no habían quedado registradas en el sistema, por lo que no figuraban como ganadores del sorteo.

«Habíamos intentado recargar la cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que tampoco se había registrado», contaban en una entrevista al diario 'The Sun'. «Estoy destrozada, pero ¿qué podemos hacer?», lamentaba Edwina.

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

