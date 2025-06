La Primitiva de hoy lunes reparte más de 118.317 euros en premios y deja un ganador en un municipio de solo 2.000 vecinos

TV Lunes, 23 de junio 2025, 22:03 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

La Primitiva de este lunes hace que la semana empiece por todo lo alto ofreciendo un bote millonario que podía ir a parar a un único jugador. Nada menos que 15.000.000 euros en juego, una cifra de vértigo que sigue la estela de otros grandes sorteos como Euromillones. El ganador del premiazo pasará a la lista de grandes afortunados que se han convertido en multimillonarios de la noche a la mañana, justo como el ganador de los 250.000.000 euros que el pasado martes entregó Euromillones.

Ganar los 15.000.000 euros no es tan imposible como puedes pensar: basta con sellar una pequeña apuesta para que tu vida cambie para siempre, o al menos para ganar un dinero extra con el que hacer realidad algún que otro capricho o preparar unas buenas vacaciones este verano.

Para ejemplo los tres jugadores que este lunes no se han llevado el bote pero sí un premio de 39.439,49 euros por persona al acertar con sus apuestas en Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario). Nunca se sabe dónde puede ir a parar la suerte, y es que este lunes, el sorteo ha dejado uno de esos ganadores en un pueblo de poco más de 2.000 vecinos, en la no 1 de Noja (Cantabria). El resto de boletos han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de Garachico (Santa Cruz de Tenerife); y en el Despacho Receptor no 69.560 de Cartes (Cantabria).

Así que, al no repartirse este lunes el bote, sigue habiendo tiempo para soñar con convertirse en millonario porque la cifra aumenta y el próximo jueves se pondrá en juego nada menos que 17.000.000 euros que pueden ir a parar a un afortunado.

Estos han sido los resultados de La Primitiva de este lunes 23 de junio:

22 25 29 35 39 41

Complementario: 38

Reintegro: 5

Joker: 5 391 249

Euromillones: el ganador del bote de 250.000.000 euros no pagará nada a Hacienda

El sorteo fuerte del mes ha sido sin duda el súper bote que Euromillones repartió el martes de la pasada semana, que todavía tendrá en shock al ganador de los 250.000.000 euros. Se trataba del bote más grande en la historia de la rifa europea, que se llevó un afortunado jugador en Irlanda. Además, el nuevo multimillonario se lleva todo ese dineral íntegro porque no tendrá que pagar nada a la Hacienda irlandesa, aunque sí deberá incluir el premio en la próxima declaración de la renta.

Historias de los ganadores

¿Qué harías si te tocara un premio millonario? ¿Lo mantendrías en secreto y seguirías trabajando o lo dejarías todo y te dedicarías a vivir sin preocupaciones? Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de ese golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios.

La mayoría de los nuevos millonarios prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte, porque para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Algunos incluso acaban arruinados y peor que cuando lo ganaron, mientras que otros protagonizan una historia digna de película, como las siguiente:

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

Ampliar Celebración de un premio de Lotería, en una imagen de archivo. Migue Fernández

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

