Lluvia de premios en La Primitiva de hoy jueves: más de 563.200 euros repartidos y 200 ganadores

La Primitiva es uno de esos sorteos que te puede cambiar la vida si en tu boleto aparece la combinación ganadora. Pasa lo mismo que con la Lotería Nacional, es uno de los favoritos por los españoles por la gran cantidad de dinero que pone en juego y los premios que reparte cada semana. Y es que nunca se sabe cuándo la suerte puede hacer de las suyas y dejarte un premiazo entre manos, como al ganador del millón de euros que Euromillones dejó este mismo martes en un pueblo con tan solo 8.000 vecinos.

Este jueves, La Primitiva ha dejado un reguero de premios por toda España, con hasta 200 jugadores afortunados que se llevan 2.816,15 euros cada uno al acertar con sus apuestas en la tercera categoría del sorteo.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 29.500.000,00 euros.

Esta ha sido la combinación ganadora de La Primitiva hoy jueves 10 de julio:

10 09 17 13 47 44

Complementario: 38

Reintegro: 2

JOKER: 1540822

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Historias de ganadores

Ganan 35 millones y se quedan sin nada

Edwina y David Nylan ganaron 35 millones de libras pero se quedaron sin nada. Esta pareja británica jugaba regularmente al sorteo de Lottomobile del Reino Unido validando sus boletos mediante una aplicación. En diciembre de 2015, intentaron hacer sus apuestas, pero tras anotar sus números se dieron cuenta de que no tenían saldo. La pareja recargó su monedero en la aplicación para validar sus apuestas.

Tras el sorteo, no podían dar crédito al comprobar que su combinación había ganado un premio de 35 millones de libras. Cuando se interesaron por el premio recibieron la mala noticia de que la recarga y las apuestas no habían quedado registradas en el sistema, por lo que no figuraban como ganadores del sorteo.

«Habíamos intentado recargar la cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que tampoco se había registrado», contaban en una entrevista al diario 'The Sun'. «Estoy destrozada, pero ¿qué podemos hacer?», lamentaba Edwina.

Asesinado tras ganar a la lotería

No todo son buenas noticias cuando uno gana la lotería, a veces puede convertirse en una auténtica maldición, como le pasó a Vicente Sánchez, un vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), que ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.