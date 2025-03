Un Sueldazo de la ONCE deja 1.680.000 euros en un popular municipio valenciano y otro pellizco millonario por cinco localidades más

D. Merino Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:25 Comenta Compartir

La ONCE ha demostrado a lo largo de esta semana ser un valor seguro a la hora de repartir grandes cantidades de dinero. Buena muestra de ello la dan el Extra del Día del Padre de la ONCE que dejó un montante de 17.000.000 euros en Valencia o el Cupón Diario de la ONCE con un premio millonario repartido por la geografía nacional.

Otro de los habituales protagonistas es el Sueldazo de la ONCE que precisamente el pasado fin de semana dejó 2,6 millones de euros en hasta seis comunidades autónomas diferentes. Y como no podía ser de otra manera, el pellizco más importante fue a parar a la Comunitat Valenciana.

Ángel José Santos fue el responsable de repartir la mayor suerte en el sorteo del pasado domingo, 23 de marzo, desde su punto de venta en la Calle Fragata, en Torrevieja, con 1.680.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos con el Sueldazo del Fin de Semana de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

La localidad gaditana de Villamartín ha recibido 200.000 euros, gracias a Fernando Cadenas, vendedor de la ONCE desde hace apenas 10 meses, que reparte ilusión «en cada sitio que puede» en «su» pueblo, Villamartín. Cadenas, de camino a uno de sus puntos de venta, afirma que «es un premio tan bien tocado que los afortunados tenían su número» y se declara «muy orgulloso y contento de poder repartir suerte a sus clientes de siempre». «Intento ayudar siempre a la gente, y con este premio lo he hecho» concluye.

Además, un premio de 20.000 euros se ha ido a Chiclana de la Frontera (Cádiz). En Moguer (Huelva), el vendedor de la ONCE Francisco Castro ha repartido otros 200.000 euros «Yo siempre pregono que llevo los premios allá donde voy, ahora que lo he dado, el que no haya cogido, tiempo ha tenido» bromea. «Estoy muy contento de que el dinero se haya quedado en el pueblo» admite el vendedor. «Para los vecinos es una alegría, y para mí que lo he dado, otra casi más grande», concluye.

Este sorteo ha dejado en Cartagena 200.000 euros, en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. En Cataluña, ha repartido 100.000 euros en cinco cupones. En Camariñas (A Coruña) ha dejado 40.000 euros, en dos cupones premiados que comercializó el vendedor de la ONCE Francisco Alejandro Parga Lapido. En Canarias, el cupón del 23 de marzo ha dejado un premio de 20.000 euros.

Cabe recordar que el número premiado en el Sueldazo de la ONCE del domingo 23 de marzo fue el 20593 con reintegro 3. La serie fue a parar a la 041.

Premios adicionales

Número: 11943, serie 044.

Número: 38383, serie 055.

Número: 50295, serie 033.

Número: 87669 serie 016

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

