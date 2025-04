La ONCE pone en juego 17.000.000 euros con un nuevo sorteo extraordinario y anuncia los dos números ganadores que más salen

Sorteo ONCE ·

Quiosco de la ONCE. Imagen de archivo.

D. Merino Domingo, 27 de abril 2025, 19:14

La ONCE es un valor seguro a la hora de repartir fortuna por la geografía nacional. Buena muestra de ello la dan algunas de las rifas archiconocidas como el Sueldazo o el Cuponazo que recientemente entregaron premios millonarios a varios agraciados. Aunque no hay nada comparable a los sorteos extraordinarios que cada cierto tiempo celebra la organización donde pone en juego botes extraordinarios.

Precisamente en cuestión de un mes, concretamente el próximo domingo, 4 de mayo, tendrá lugar el sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, una rifa extraordinaria acorde a la festividad celebrada en la primera semana del mes que pone en juego un montante nada despreciable de 17.000.000 euros para aquellos afortunados que tengan el número agraciado. Un premio que recuerda a otras fechas señaladas como la del 11 del 11 de la ONCE o el reciente del Día del Padre, con el que un valenciano se llevó todo el premio.

Cabe recordar que en este sorteo se repartirán también 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y 900 premios de 1.500 euros. Además, habrá 9.000 premios de 100 euros y 90.000 premios de 10 euros, así como miles de premios más a terminaciones y reintegros.

La celebración del sorteo tendrá lugar a partir de las 21.15 horas. En este sentido, adquirir un cupón es posible por 5 euros en los establecimientos adheridos y a través de la web oficial de la Juegos ONCE hasta el mismo domingo a las 21.00 horas. Para conocer los números ganadores, se podrá seguir el sorteo del Extra del Día de la Madre a través de la web de LAS PROVINCIAS o en la página web oficial de la ONCE, donde se publicarán todos los resultados en directo.

Los números más afortunados

Desde su celebración, la terminación más premiada del Extra del Día de la Madre han sido los números 2 y 3, los cuales se han repetido en tres ocasiones. El número premiado reciente más bajo fue el 02.192 en el año 2009 y el número más alto el 74.995 en el año 2012.

Cabe recordar que en el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de 2024, el número premiado fue el 96.124 y serie 094 con 17 millones de Euros. Un premio que fue a parar a un vecino de la localidad de Badajoz.

Cabe recordar que la difusión de todos los resultados de los sorteos de la ONCE se realiza a través de La 1 de RTVE en la franja horaria entre las 22.00 y las 22.30 horas. Una vez celebrado este sorteo extraordinario, se podrá consultar los resultados del sorteo Extra Día de la Madre y comprobar si tu número ha sido uno de los premiados. Además, puedes conocer todos los detalles del Extra Día de la Madre de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.