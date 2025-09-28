Gana 13 millones de euros en la lotería y el trabajador del banco donde lo cobraba le mete en un problema: fue despedido El empleado lo contó en el pueblo y provocó envidia en los vecinos

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE son el sueño de muchas personas para conseguir un premio millonario. Sin embargo, aquellos grandes afortunados también pueden sentir la cara más amarga de haber sido el agraciado, ya que puede generar envidias, especialmente en municipios pequeños.

Es lo que le ocurrió a una persona que ganó 13 millones de euros en la ONCE, según ha contado un amigo suyo que estaba comprando un décimo en la administración 'La Mágica' de Mislata.

«En mi pueblo un amigo mío de allí le tocó 13 millones de euros en la ONCE y lo ingresó en un banco. Uno de los que trabajaba allí se lo largó a todo el pueblo, y ese a la calle, fue despedido. Le sentó fatal», explicó. El empleado perdió su trabajo, aunque desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan que «en las entidades financieras no podrán hacer efectivo el pago del premio sin recabar de los perceptores de los premios la documentación e información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones legales de identificación».

El hombre señaló que aunque al vecino no le pasó nada, sí que terminó afectando a su relación con los habitantes del pueblo: «No le hicieron nada, pero simplemente todo el pueblo se enteró y ya sabes cómo son. Creo que es mejor no contar que te ha tocado la lotería por seguridad y envidias».

El vídeo, que se ha hecho viral en TikTok, suma cientos de comentarios de personas que se han sumado al debate: «Como consejo no lo digais. Reparti el 2 premio en la lotería del sábado en mi cafetería y acabé perdiendo 4 mil euros», señalaba un usuario. Otro apuntaba que «se enteran siempre porque cambian el nivel de vida. Estamos hablando de premios superiores a 2.000.000€».

