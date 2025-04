El Cuponazo de la ONCE deja 6.760.000 euros en un municipio valenciano y otro pellizco millonario en otras seis localidades

D. Merino Martes, 15 de abril 2025, 21:13 Comenta Compartir

La ONCE ha vuelto a demostrar una semana más que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho del territorio nacional y buena muestra de ello la dan algunas rifas como el Sueldazo o el archiconocido Cupón Diario que han dejado grandes premios en los últimos días. Otro 'culpable' habitual de dejar cantidades de dinero millonarios es el Cuponazo de los viernes.

Precisamente en el sorteo del Cuponazo del pasado 11 de abril se ha dejado un montante total de 10.240.000 euros con un gran pellizco que ha ido a parar precisamente a la Comunitat Valenciana. Y es que en Castellón de la Plana han tocado 6.760.000 euros, repartidos en 20 cupones, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 9 cupones más premiados con 40.000 euros cada uno.

El afortunado que ha repartido la suerte es Santiago Martínez Ojuel, vendedor de la ONCE en su zona de venta entre El Corte Inglés y la estación de tren. Santiago, que acaba de cumplir once años en la organización, se siente «encantado y satisfecho. No hay alegría mayor y no he podido dormir».

Además, la fortuna no ha quedado aquí. El sorteo ha repartido más premios importantes en localidades de varias comunidades autónomas. Así, en Pamplona, el Cuponazo ha repartido 800.000 euros, en 20 cupones premiados con 40.000 euros cada uno que ha vendido Pablo Daniel García Martínez.

En Santa Cruz de La Palma se han repartido 760.000 euros, de manos de la vendedora de la ONCE Nieves Nuria Pérez Pérez. La vendedora María Teresa Conesa Garrido ha dejado en Barcelona 720.000 euros, en 18 cupones premiados.

A Lemoa (Bizkaia) han ido a parar 600.000 euros, gracias al vendedor Ángel Degara Rebollo. En Lloret de Mar (Girona), Francisco Javier Pérez Mañas ha repartido 520.000 euros. Finalmente, en Torredelcampo (Jaén), Juan Rafael Soto Martos ha repartido 80.000 euros.

Cabe recordar que los números premiados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 11 de marzo fueron el 57160 y la serie 053. Mientras que los reintegros fueron a parar al 5 y al 0.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador» reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

