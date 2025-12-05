El Cupón Diario de la ONCE deja 1.060.000 euros en un popular supermercado y en una gasolinera

El sorteo vuelve a ser generoso con las Islas Canarias y deja un reguero de premios por la geografía nacional

Un agraciado muestra un cupón diario de la ONCE. Imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:29

Los sorteos de la ONCE ha vuelto a dejar un premio muy importante por su cantidad en un pequeño municipio de apenas 13.000 habitantes y ha dejado un reguero de premios por media Espala. El Cupón Diario de la ONCE dejó el 1 de diciembre de 2025 hasta 1.060.000 euros en el Barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, con un cupón agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 16 cupones más premiados con 35.000 euros cada uno.

Además, el cupón del 1 de diciembre repartió premios de 35.000 euros en Andalucía, Cantabria y Castilla y León.

Enrique David Sosa, agente vendedor de la ONCE desde enero de 2010, fue el responsable de repartir la suerte con desde sus puntos de venta en el popular supermercado HiperDino de Tamaraceite y en la gasolinera de Los Alisios, ambos en Las Palmas de Gran Canaria.

El vendedor que repartió fortuna.

Un municipio en expansión

Tamaraceite, situado al noroeste del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, fue durante siglos un enclave rural dedicado al cultivo y al abastecimiento de la capital. Su posición estratégica en los caminos que conectaban la ciudad con el interior de la isla lo convirtió en punto de paso de viajeros, comerciantes y ganaderos. Aún conserva la identidad de barrio tradicional, visible en la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación y en la antigua plaza, donde la vida social giraba en torno a los cultivos y al comercio local.

A partir de finales del siglo XX, Tamaraceite experimentó una profunda transformación urbanística, que lo ha convertido en una pujante área residencial, comercial y de servicios. La creación de grandes centros comerciales, nuevas avenidas y barrios como Tamaraceite Sur o Ciudad del Campo ha dinamizado la zona y atraído población joven. Pese a estos cambios, sigue siendo un lugar donde conviven la memoria del campo y la modernidad, manteniendo un carácter acogedor y un fuerte sentimiento de comunidad.

Resultados del sorteo

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este lunes 1 de diciembre:

75068

Reintegros: 7 y 8

Serie: 038

Tabla de premios

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las 5 cifras.

450 premios de 250 € a las 4 primeras cifras.

450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

