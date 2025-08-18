El Cupón Diario de la ONCE premia con 500.000 euros a un jugador este lunes

Kiosco de la ONCE, en una imagen de archivo.

El Cupón Diario de la ONCE de este lunes 19 de agosto, ha vuelto a poner en juego un total de 500.000 euros de premio para aquel jugador que consiga acertar el número premiado. Pero, además del mencionado medio millón de euros, los jugadores también pueden optar a 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros.

Los sorteos se celebran de lunes a jueves y en ellos se extraen cinco bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado. Y una bola del 1 al 50 para la serie.

Cabe recordar que a lo largo de la semana se celebran otras rifas muy conocidas como son el Súper 11, el Triplex, el Sueldazo o el Eurojackpot, con el que los acertantes pueden embolsarse premios que alcanzan en muchas ocasiones cantidades millonarias.

38408

Reintegros: 3 y 8

Serie: 049

Tabla de premios

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las 5 cifras.

450 premios de 250 € a las 4 primeras cifras.

450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

La historia del Cupón Diario se remonta a la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería para financiar sus actividades. El primer sorteo se celebró en 1938 y consistía en una rifa de billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de la ONCE son válidos para la comprobación de premios)

Historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

