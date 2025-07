El Cupón Diario de la ONCE deja 1.120.000 euros en un municipio famoso por sus playas y otras dos localidades

D. Merino Viernes, 18 de julio 2025, 15:24 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE siguen coleccionando grandes éxitos a lo largo y ancho de la geografía nacional en una semana que está siendo muy prolífica para los jugadores del Cupón Diario. Y es que por tercera ocasión en apenas cuatro días la archiconocida rifa ha dejado un premio por encima del millón de euros.

Concretamente, el sorteo del pasado jueves, 17 de julio, del Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.120.000 euros entre Rota, famosa por sus playas; Vila de Cruces y Murcia, en 32 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El responsable de repartir fortuna en la localidad gaditana de Rota ha sido Juan Carlos Cerén, vendedor de la ONCE desde 2012, que ha entregado 350.000 euros, en 10 cupones premiados, comercializados por Juan Carlos Cerén, desde «su esquina» de la calle Virgen de los Reyes.

«Desde esta mañana no paro de recibir enhorabuenas, pero lo que más feliz me hace es saber que se lo he dado a mi gente de siempre», ha declarado, aún con cola en su puesto, esperando su turno y felicitándol. «Es una alegría inmensa para mí», ha afirmado. Además, Cerén aclara que fue «un capricho suyo» elegir el número para sus clientes más fieles, «porque sabía que la suerte iba a ser para ellos». Recién incorporado tras una baja, Juan Carlos ya dio el premio hace unos años, pero reconoce que «la ilusión es nueva cada vez, y la satisfacción de ayudar también es «única», ha concluido en declaraciones a la ONCE.

En Galicia, este cupón ha repartido 350.000 euros en la Feria de Vila de Cruces, en otros 10 cupones premiados. Adán Bran Ruiz es el vendedor de la ONCE que ha repartido premios en Vila de Cruces (Pontevedra).

El cupón del 17 de julio, dedicado al 250 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, ha repartido en Murcia 420.000 euros, de manos del vendedor Rafael Vicente Torrecillas desde su punto de venta situado en la calle Uruguay.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este jueves 17 de julio:

47201

Reintegros: 4 y 1

Serie: 037

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

