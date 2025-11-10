Dónde ha tocado el 11 del 11 de la ONCE y qué números ganaron 11 millones en los últimos años El último gran premio viajó a las Islas Canarias, aunque antes había tocado en Galicia, Madrid, Valencia o, de manera repetida, en Andalucía

El sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE cumple 15 años desde que se celebró por primera vez en 2011 y desde entonces ha dejado multimillonarios a lo largo y ancho de España. La provincia de Granada ha sido la más agraciada en este sorteo, en donde las combinaciones ganadoras han caído en esta comunidad hasta en 2 ocasiones, una en el año 2016 y otra, en la edición del 2021.

Puedes conocer en www.lasprovincias.es los resultados del sorteo del 11 del 11 de la ONCE de 2025 tan pronto se realice el sorteo este martes a partir de las 21.25 horas.

El último gran premio se entregó en las Islas Canarias, pero anteriormente habían sido agraciadas localidades de Galicia, Madrid o Andalucía en varias ocasiones. El primer sorteo dejó el premio millonario en la provincia de Valencia.

Este es el listado de número ganadores y de localidades agraciadas:

• 2024, el afortunado número fue 42625, serie 119, vendido en Santa Cruz de Tenerife. También se entregaron premios de 50.000 euros en La Laguna, Los Cristianos y La Orotava, sumando más de 12 millones de euros en la isla.

• 2023: el ganador fue el número 57491, serie 059, con el cupón vendido en Santiago de Compostela (A Coruña). Además y como galardones adicionales, el sorteo repartió 11 premios más de 1 millón de euros cada uno, a las 5 cifras y la serie de la 2ª a la 11ª extracción, distribuidos principalmente por: Huelva, Girona, León, Algeciras y Campo Real.

• 2022: número 19569, serie 063, en Ribadeo (Lugo).

• 2021: número 72050, serie 025, en Otura (Granada).

• 2020: número 02583 serie 029, en Collado Villalba (Madrid). También hubo premios de un millón de euros en las localidades de Ciudad Real, Algodonales, Huelva, A Guarda, Móstoles, Pinto y Osuna.

• 2019: número 71339, serie 002. Las localidades premiadas fueron Badajoz, Sevilla, Valencia y Zaragoza, a razón de cuatro premios de un millón de euros por cupón agraciado.

• 2018: número 35961, serie 065.

• 2017: número 42790, serie 015. Premios de un millón fueron repartidos en varias localidades.

• 2016: 66530, serie 067. Hubo varios puntos de venta afortunados y ningún gran ganador de los 11 millones.

• 2015: número 77366, serie 009, vendido en Lucena (Córdoba).

• 2014: número 03940 de la serie 106.

• 2013: el número premiado fue el 97309, serie 140.

• 2012: el cupón premiado fue el número 67482 y serie 101. Fue vendido entre San José de La Rinconada y Sevilla capital.

• 2011: La serie 135 del número 26516 fue la primera ganadora de los 11 millones de euros del sorteo especial de la ONCE del 11 de noviembre de 2011. Este número fue vendido en la provincia de Valencia.

La terminación que más se ha repetido a lo largo de todos los sorteos del 11/11 ha sido el 0 el cual ha salido en 3 ocasiones, concretamente en los números ganadores de los años 2014, 2016 y 2017. A este número, le sigue el 6 como segundo más repetido, saliendo como número final de la combinación ganadora de los años 2011 y 2015.

Un premio millonario en cuarentena

El número premiado más alto fue el 97.309 yen 2013. En el extremo opuesto, el número más bajo premiado en el 11 de la 11 fue el 02.583 y la serie 29, en 2020. Fue en Collado Villalba, mientras la localidad madrileña se encontraba bajo cuarentena, en pleno confinamiento.

Otros premios

Además del premio máximo de 11.000.000 €, se puede optar a 11 premios de 1.000.000 € si se acierta las cinco cifras más la serie de uno de los números adicionales, a 119 premios de 50.000 € si aciertas a las cinco cifras del premio principal y a 1.309 premios de 2.000 € si aciertas a las cinco cifras de los números adicionales. Además, puedes optar a más de 1.000.000 de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

