Comprueba los resultados de la Bonoloto del miércoles 17 de septiembre de 2025 ¿Tiene bote la Bonoloto de hoy? ¿Qué números han salido? ¿Serás el afortunado? Comprueba en lasprovincias.es la combinación ganadora del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:05 | Actualizado 21:41h.

La Bonoloto inicia un nuevo ciclo este miércoles tras entregar el martes un bote de más de 700.000 euros. ¿Tiene bote la Bonoloto de hoy? ¿Qué números han salido? ¿Serás el afortunado? Comprueba en lasprovincias.es la combinación ganadora del sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025 una vez se celebre el sorteo.

A las 21:30 horas se celebra el sorteo en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Los números premiados de la Bonoloto del miércoles 17 de septiembre de 2025 son:

Combinación ganadora: 13, 29, 33, 9, 10, 32.

Número complementario: 21.

Reintegro: 3.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Cómo se juega a la Bonoloto

Hay que seleccionar un mínimo de seis números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Si se desea, se puede seleccionar los números de cada apuesta o que el sistema lo haga automáticamente de manera aleatoria.

El precio de una apuesta es de 50 céntimos, pero hay que jugar boletos de al menos 1 euro. Esto significa que si el boleto participa en un único sorteo, hay que incluir al menos dos apuestas. Siel boleto participa en más de un sorteo esa semana, se puede incluir una única apuesta.

Hay dos métodos para jugar y aumentar las posibilidades de ganar:

Apuestas simples: Cuando seleccionas los 6 números solamente. De este modo puedes jugar cada vez antes de pagar hasta un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto.

Apuestas múltiples: Cuando seleccionas más de 6 números (hasta 11) o solamente 5 números en cada apuesta. El importe de la apuesta depende en este caso del número de combinaciones que marques.

