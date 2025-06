La Bonoloto de este miércoles deja un premio de 395.057 euros en un municipio famoso por el vino, los caballos y el flamenco

TV Miércoles, 4 de junio 2025, 22:07 Comenta Compartir

La Bonoloto y sus resultados de hoy reparten suerte de nuevo por toda España entre algunos de los jugadores que se animaron a sellar un boleto para este miércoles 4 de junio. Es el único de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado que se celebra a diario y ofrece la posibilidad de que tu vida cambie cualquier día de la semana.

Sin ir más lejos, un jugador se ha llevado un premio de 395.057,48 euros al acertar en Primera Categoría tras validar su boleto en el Despacho Receptor no 42.225 de jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Avda. Marianistas, s/n L-6 - Parque Sandeman.

Pero no ha sido el único afortunado: otros dos jugadores han ganado 71.828,64 euros al acertar en la segunda categoría del sorteo. Sus dos apuestas han sido validadas en el Despacho Receptor no 41.655 de Bedmar (Jaén), situado en Av. de Andalucía, 12, y en la Administración de Loterías no 2 de Guijuelo (Salamanca), situada en San Marcos, 3.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de este miércoles:

31 37 14 23 06 44

Complementario: 47

Reintegro: 3

Consulta el documento con los resultados oficiales de la Bonoloto de hoy:

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

¿Cómo jugar a La Bonoloto?

Según la web oficial del organismo, para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Puedes seleccionar tú los números de cada apuesta o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 euro.

Historias de millonarios

Gana la Bonoloto tras limpiar los armarios gracias a un boleto de hace 20 años

Un afortunado jugador se llevó el pasado 12 de octubre el bote de más de 1'1 millones de la Bonoloto gracias a una limpieza de armarios y a un boleto jugado hace 20 años. El afortunado, único acertante de Primera Categoría, se llevó un premio de 1.184.083,71 euros tras validar el boleto ganador en la Administración de Loterías No 2 de Girona, situada en Ultònia, 14-bajos 5.

La historia se ha conocido porque el ganador apostó utilizando la app TuLotero, quien ha podido hablar con su cliente. «La mañana de antes estaba limpiando la casa», explica el nuevo millonario en una entrevista a la empresa que permite comprar lotería de una administración desde el móvil. «Y tenía un armario con un mogollón de papeles que tenía que limpiar», prosigue. Este apostante explica que se puso a limpiarlo «y apareció una libreta de la que salió un boleto de Bonoloto de 2004, y me dio un presentimiento».

El hombre que se enteró en un concierto de que era millonario

Un hombre se enteró en un concierto de que había ganado un millón de euros con la Bonoloto en el sorteo del 9 de agosto de 2024. Asiduo del Euromillones, probó con la Primitiva, pero quería algo a lo que pudiera jugar a diario y eligió la Bonoloto. Un boleto aleatorio de Bonoloto, jugado con la app de TuLotero y validado por la administración 253 de Madrid, con la combinación 07, 23, 25, 30, 36, 48, fue la que le permitió ganar un bote de 1.169.636,65 euros

Estaba en un concierto con su esposa y sus amigos cuando recibió una llamada. «Pensaron que había sucedido algo malo», explican desde TuLotero. Pero fue todo lo contrario. Él se considera un tipo muy normal, «del montón», y le gusta su estilo de vida ahora, y por eso no quiere cambiar por un premio. Planeó renovar el coche, pues el suyo tiene más de veinte años, y sobre todo viajar.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

El valenciano de Bonrepós que ganó 80 millones y entró en el club Ferrari

Javier Espinosa llevaba casi toda su vida apostando por los mismos números en la Primitiva, una tradición iniciada por sus padres, hasta que la suerte llamó a su puerta en 2019 y se llevó 80 millones de euros de la Primitiva. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario fue el 16 y el número clave (reintegro), el 3. Estos 8 números cambiaron la historia de un vecino de Bonrepós que había sellado su boleto en Tarvernes Blanques, junto a Valencia.

Javier tenía un negocio familiar dedicado a la venta de materiales de fontanería, con más de 25 años de historia y que había pasado por una grave crisis durante años. Cuando Javier llamó a su novia para contarle la noticia, ella, incrédula, le dijo antes de colgar que fuera a los premios Oscar por su buena interpretación.

Javier encargó un Ferrari, un sueño de la infancia, y poco después se construyó una casa en Bonrepós. Sus vecinos cuentan que ya tiene media docena de bólidos y que ha entrado por derecho propio en el selecto 'Club Ferrari' gracias al dinero de la Primitiva.

Impiden que una pareja cobre los 400.000 euros de un premio de la ONCE

Daniela pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos. Cuenta que, como todos los años, su madre le regaló a ella y a sus hermanos un boleto de la ONCE del sorteo del 1 de enero. Lo compró en la Avenida del Oeste, el puesto más cercano al Mercado Central. Una tradición familiar. Nunca perdían la esperanza de que algún día fueran los afortunados. Y por fin, el boleto premiado con el número 8290 estaba entre sus manos. A la mujer le habían tocado 400.000 euros. Pero pronto, la que había sido la suerte de su vida se convirtió en una auténtica pesadilla.

«Le pedía a mi marido que se acercara a la Delegación Territorial de la ONCE para que se informara de cómo tenía que cobrarlo porque yo no podía ausentarme del trabajo. Le explicaron mal el proceso y le dieron tres folios, uno encima del otro, y no se dio cuenta de que estaba firmando que el boleto era suyo», cuenta Daniela Tucelli entre llantos.

Meses atrás, su marido se había inscrito en el Registro General de Interdicciones del Acceso al Juego (RIAJ). Esto implica que no pueda acceder al juego online y a los juegos de carácter reservado (loterías) que se desarrollan de forma presencial. Por lo tanto, tampoco puede cobrar el cupón premiado. «Mi marido no es ludópata. Se inscribió ahí tras una discusión que tuvimos porque siempre está viendo el fútbol y alguna vez apostaba. Poca cosa. Unos 20 euros. Pero le dije que se inscribiera porque estaba cansada y quería que en mi casa se pudiera ver otra cosa en la tele», dice la mujer desconsolada. Le da miedo las repercusiones que le puedan acarrear a su marido a nivel personal por una acción que fue «una tontería. El resultado de un broncazo».

Pero ahora, fruto de esa decisión precipitada, no puede cobrar los 400.000 euros que le corresponden.

El lotero de Sant Boi (Barcelona) que regala lotería a los calvos reparte 6 millones

Gana 1'1 millones con la combinación que hacía su amigo

El domingo 19 de enero de 2025 un vecino de un pequeño pueblo de 6.000 habitantes de la provincia de Valladolid se llevó un bote de 1.168.241,25 euros. Acertó todos los números y ahora ha contado su historia. El boleto fue sellado en la administración Loterías no 1 de Zaratán (Valladolid), situada en Plaza de la Ronda, 5, y lo hizo tras realizar 10 apuestas y usando una combinación especial.

El afortunado juega la misma combinación desde hace mucho tiempo. Los números mágicos fueron el 03 07 12 26 29 32, con el 4 como complementario. Y juega únicamente los findes, y casi siempre de Bonoloto, «porque es más barata». Pero no se limita a una apuesta. Suele jugar unas ocho o nueve apuestas, según explican desde TuLotero, y en este caso selló 10, todas ellas con combinaciones diferentes basadas en número especiales, como fechas de nacimiento de sus hijos o cumpleaños suyo y de su mujer.

Pero además hay un número muy particular, que está inspirado en la historia de un amigo suyo. Ese amigo solía jugar siempre la misma combinación, pero un día, en los años 90, cambió un número. Y tocó un premio millonario con la combinación que él llevaba, con la única pega de que era con un número que usaba antes del que cambió. Así que se quedó sin premio. Pero el afortunado de Valladolid sí que lo puso, sencillamente «porque algún día tenía que tocar«.