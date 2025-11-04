La Bonoloto de hoy martes reparte más de 136.372 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio valenciano

T.Villena Martes, 4 de noviembre 2025, 22:03 Comenta Compartir

La Bonoloto de hoy, martes 4 de noviembre, deja un nuevo reparto de premios por toda España, como ocurre cada día ya que es el único sorteo de la semana que se celebra a diario en Loterías y Apuestas del Estado. Así que no es de extrañar que sea uno de los favoritos por los españoles que quieren probar suerte a ver si se llevan un dinero extra al bolsillo.

Este martes, La Bonoloto ha repartido cuatro premios de 34.093,83 euros cada uno y deja uno de ellos en un municipio valenciano, Canals, donde el afortunado ganador validó su apuesta en la administración no 79.575. El resto de boletos acertantes han sido validados en la Administración de Loterías no 41 de Málaga, en el Despacho Receptor no 55.275 de Ourense, en el no 64.245 de Palacios Rubios (Salamanca).

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

Cabe recordar que el municipio navarro es famoso por la fiesta de San Fermín y los encierros de toros, celebrados durante el mes de julio.

Estos son los números premiados en la Bonoloto de este martes:

49 32 27 02 10 41

Complementario: 28

Reintegro: 3

Consulta el documento con los premios repartidos en el sorteo de hoy 4 de noviembre de La Bonoloto:

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

Gana un dineral al encontrar el boleto de su madre fallecida

A veces, la vida deja historias sorprendentes como la que le ha ocurrido a Liam Carter, un británico de 34 años que perdió a su madre Anne a los 67 años el pasado 16 de abril. Sin embargo, tras el fallecimiento recibió una noticia que le ha cambiado la vida para siempre.

Según recoge el Daily Mail, unos días antes de morir su madre le dejó un sobre con un boleto dentro del sorteo de Euromillones del viernes 18. El joven lo encontró entre las cosas de su progenitora y reconoce que ella jugaba todas las semanas y «nunca había ganado nada importante en su vida».

La mujer había escrito en el sobre «¡No olvidar!», lo que despertó el interés de su hijo. Al comprobar el billete, vio que estaba premiado con cinco aciertos 20, 27, 35, 39 y 48 (solo falló las estrellas) y había ganado 26.000 euros.

Gana el nuevo sorteo de Eurodreams y lo declaran fallecido

El nuevo concurso de loterías EuroDreams dejó un agraciado en España en su primer sorteo. Concretamente un asturiano que se embolsó un total de 2.000 euros al mes durante cinco años. Pero la noticia de su buena suerte se empañó durante unos instantes al trascender que el afortunado, natural de Villaviciosa, había fallecido antes de cobrar el premio.

Ampliar Establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado en Lastres (Colunga), donde se validó el boleto premiado de segunda categoría. @LOTERIAS.LABOTICADELASTRES

«Estoy vivo», insistió el hombre, que prefiere conservar su anonimato, tal y como hizo hace unos días, cuando consiguió el premio. Validó su boleto en el despacho receptor número 35.355 de Lastres (Colunga) y se hizo con un premio unitario de 120.000 euros. Son 2.000 euros al mes durante cinco años.

El hombre no entiende cómo se le ha podido dar por muerto sin que lo hayan contrastado. «Que las quiten, por favor», ha dicho en relación a las informaciones publicadas al respecto. Nadie le ha dado ninguna explicación ni le ha pedido disculpas.

Una ganadora quiere demandar a la Lotería por arruinarle la vida

Jane Park ganó el Euromillones con 17 años. Ahora, cuatro años después, ha desvelado que lo que pensaba que le iba a mejorar la vida, ha conseguido todo lo contrario. De hecho, desea demandar a la Lotería por «arruinarle» la vida.

La joven tuvo suerte porque ganó el premio con el primer boleto que compró. La cifra con la que se hizo fue, exactamente, de 1.175.000 euros. Según ha contado en una entrevista del diario Mirror, el premio le hizo perder la cabeza y derrochó el dinero en ropa de diseño, coches y operaciones estéticas.

Ahora, reconoce que preferiría no haber ganado el Euromillons porque su vida sería «más fácil». Tal y como ha confesado, a pesar de que tiene mucho dinero su vida está «vacía» y le cuesta mucho encontrar una pareja que no se interese, únicamente, por su dinero.

El valenciano de Bonrepós que ganó 80 millones y entró en el club Ferrari

Javier Espinosa llevaba casi toda su vida apostando por los mismos números en la Primitiva, una tradición iniciada por sus padres, hasta que la suerte llamó a su puerta en 2019 y se llevó 80 millones de euros de la Primitiva. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario fue el 16 y el número clave (reintegro), el 3. Estos 8 números cambiaron la historia de un vecino de Bonrepós que había sellado su boleto en Tarvernes Blanques, junto a Valencia.

Javier tenía un negocio familiar dedicado a la venta de materiales de fontanería, con más de 25 años de historia y que había pasado por una grave crisis durante años. Cuando Javier llamó a su novia para contarle la noticia, ella, incrédula, le dijo antes de colgar que fuera a los premios Oscar por su buena interpretación.

Javier encargó un Ferrari, un sueño de la infancia, y poco después se construyó una casa en Bonrepós. Sus vecinos cuentan que ya tiene media docena de bólidos y que ha entrado por derecho propio en el selecto 'Club Ferrari' gracias al dinero de la Primitiva.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.