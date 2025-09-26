Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebrando un premio de lotería. Guillermo Carrión

Bonoloto: buscan al ganador de los tres millones de euros, que tendrá que pagar a Hacienda 598.000 euros

El acertante dispone de 90 días para reclamar el premio, ya que si no, lo perderá

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:56

Un acertante de Sevilla ganó más de tres millones de euros (3.030.616,55) en el sorteo de la Bonoloto correspondiente al jueves, 25 de septiembre. El afortunado obtuvo el premio de primera categoría -seis aciertos-.

El boleto fue validado en la administración de Loterías número 72 de la capital sevillana, situada en la avenida República Argentina 18, en pleno barrio de Los Remedios.

Nada menos que tres millones de euros que irán a los bolsillos de un afortunado jugador, del que, por el momento, nada se sabe nada. en el barrio de los Remedios, donde se vive la noticia con sorpresa y curiosidad. «Ojalá sea alguien del barrio o una persona que lo necesite», comentaba el personal del establecimiento, que se mostraba emocionado ante la magnitud del premio, según informa el Diario de Sevilla.

Que no se conozca la identidad de los ganadores de grandes premios de las loterías es lo habitual en España. La mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público.

Consulte aquí los números premiados

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad y el agraciado con los tres millones de euros dispone de 90 días para reclamar el premio, ya que si no, lo perderá.

Por raro que parezca, no es la primera vez que algo así ocurre. Un ciudadano británico perdió un millón de libras en 2003. En este caso, disponía de 180 días desde la celebración del sorteo para reclamar el premio. Puesto que nadie lo hizo, el millón de libras fue a parar a causas benéficas.

En cualquier caso, el ganador de los tres millones tendrá que pagar a Hacienda 598.000 euros, por lo que el premio neto será finalmente de 2.432.000 euros.

