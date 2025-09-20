El Millón de Euromillones toca en la provincia de Valencia Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 19 de septiembre

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:04 | Actualizado 13:15h.

La combinación ganadora del sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 19 de septiembre, ha estado formada por los números 26, 32, 42, 8 y 10. Las estrellas son 9 y 12. La recaudación ha ascendido a 53.660.268,20 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Carcaixent (Valencia), situada en Cándido Hernández, 20.

El ganador de El Millón tiene que pagar a Hacienda 192.000 euros, por lo que el premio neto será finalmente de 808.000 euros.

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad y el agraciado con el millón de euros dispone de 90 días para reclamar el premio, ya que si no, lo perderá.

En este sorteo de Euromillones no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) que han sido validados en las Administraciones de Loterías número 341 y 420, ambas de Madrid. Cada uno de ellos cobrará algo más de 32.000 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 64 millones de euros.



¿Cómo se juega e Euromillones?

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 (números del 1 al 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios.

El precio de una apuesta son 2,50 euros.

Para participar solamente tienes que:

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a los dos de la semana (hay sorteos los martes y viernes).

2.- Elegir la combinación de 5 números y dos estrellas que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 5 combinaciones de 5 números y 2 estrellas (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números o estrellas.

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.

