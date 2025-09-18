Euromillones hará un sorteo extraordinario el Big Friday, el día del patrón de médicos, dentistas y farmacéuticos Habrá un premio especial de 130 millones de euros que no depende de que existan ganadores previos ni botes acumulados

Nacho Ortega Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:38

Los sorteos de Euromillones siempre tienen un bote garantizado de al menos 17 millones de euros y un máximo que alcanza hasta los 250 millones. Sin embargo, puntualmente realiza un Sorteo Especial, conocido como Big Friday Euromillones, en el que reparte un premio de 130 millones de euros.

Este evento extraordinario se caracteriza porque pone en juego un bote millario independientemente de si hubo ganadores en sorteos anteriores. Es decir, que no es un bote acumulativo, sino fijo. Y además incluye la participación automática en el sorteo adicional de El Millón, en el que un participante puede ganar eso, 1.000.000 euros.

Fecha del sorteo

El Big Friday se celebra el viernes 26 de septiembre de 2025, día de San Cosme y San Damián, que son los patrones de los médicos, dentistas y farmaceúticos. El Bote Mínimo Garantizado asciende a 130.000.000 € y el precio por apuesta es de 2,50 €, la misma cantidad que en los sorteos ordinarios. La hora límite para sellar el boleto en las administraciones físicas concluye a las 20.30 horas del mismo viernes. Este premio es diferente al del bote de 39 millones que hay para esta semana, y que mientras no aparezca ningún acertante continuará aumentando.

26 de septiembre, día señalado

Según la tradición Cosme y Damián eran hermanos gemelos y nacidos en Arabia en el siglo III d.c. Estudiaron las ciencias en Siria y llegaron a distinguirse como médicos. De hecho, practicaban su profesión con gran habilidad y, como eran auténticos cristianos sanaban a sus vecinos sin aceptar jamás pago alguno por sus servicios. Por eso se les conoció como «los sin dinero».

Aprovechaban su profesión para difundir el cristianismo y, cuando comenzó la persecución de cristianos, fueron detenidos, torturados y finalmente decapitados. A principios del siglo V, se levantaron en Constantinopla dos grandes iglesias en honor de los mártires. La basílica que el Papa Félix (526-530) erigió en honor de Cosme y Damián en el Foro Romano, con hermosísimos mosaicos, fue dedicada posiblemente el 27 de septiembre. Ese día se celebró la fiesta de Cosme y Damián hasta su traslado al 26 de septiembre en el nuevo calendario.

Botes históricos

Hasta el momento, el bote histórico más grande jamás entregado en Euromillones ha sido de 250 millones de euros, y en 2025 ha habido tres ganadores: uno en Austria en marzo, otro en Irlanda en junio y el último en Francia, en agosto.

En España, el mayor premio de Euromillones fue de 190 millones de euros, otorgado en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2017.

