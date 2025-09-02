El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado

JZ Martes, 2 de septiembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Loterías y Apuestas del Estado celebra los martes y los viernes Euromillones, el sorteo en el que muchos sueñan con conseguir un premio millonario que les cambie la vida para siempre. Sin ir más lejos, hace unas semanas un afortunado se embolsó la mayor cantidad de la historia, 250 millones de euros.

En el Euromillones de este martes el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Teruel, situada en Joaquín Costa, 20.

Además, ha habido un acertante de segunda categoría que compró su boleto en la Administración de Loterías nº 2 de Martos (Jaén), situada en Avenida Pierre Cibié, 4, y que se embolsa2ª CATEGORÍA (5 + 1) 2 284.860,23 euros. Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de PrimeraCategoría (5 + 2) podría ganar 64 Millones de euros.

Estos son los números premiados en el sorteo de Euromillones de este viernes:

13 30 31 32 36

Estrellas: 01 y 12

EL MILLÓN: SRD53858

Historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Gana un millón y sigue trabajando

Hay a quien un premio millonario no le cambia la vida. Es el caso de Alex Best, un joven de 23 años que ganó en 2019 un millón de libras (1,2 millones de euros) en el Euromillones y decidió seguir trabajando.

«Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada letra y número una y otra vez para asegurarme de que fuera cierto. Estaba temblando como una hoja», recuerda.

El afortunado muchacho trabajaba en el parque temático Flamingo Land de Leeds por 10 libras la hora. El joven demostró una sólida ética de trabajo y decidió mantenerse en la misma ocupación pese a recibir el premio millonario.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

