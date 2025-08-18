Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 114.053,14 euros a un único afortunado
Un premio millonario entregado en España, en una imagen de archivo. DM

Euromillones pone en juego este martes el bote más grande de su historia

Se trata de premio más importante que se puede llevar alguien en España en toda la historia

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:56

Euromillones pone en juego este martes 19 de agosto el bote más grande de su historia. Se trata de un bote que ha ido engordando desde el 20 de junio y que alcanza los 250 millones de euros, los mismos que ya entregó el 28 de marzo en Austria y el 17 de junio en Irlanda.

Desde antes de que empezara el verano el bote ha ido creciendo desde los 17 millones, que es la cantidad mínima que ofrece para un solo acertante de primera categoría. A partir de ahí, al no haber aparecido acertantes de dicha categoría en ninguno de los sorteos celebrados hasta ahora, el bote ha ido incrementándose progresivamente.

Si hay un acertante se llevará los 250 millones; si hay más de uno, el premio se repartiría entre ellos a partes iguales. En caso contrario, es decir, si no apareciera ningún acertante de primera categoría, EuroMillones mantendría el bote de 250 millones de euros durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos. Si en el quinto sorteo volviera a darse la misma circunstancia, dicho importe pasaría a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante.

Hasta ahora, el premio más cuantioso repartido por EuroMillones en España asciende a 190 millones de euros, cuando un boleto sellado en Las Palmas de Gran Canaria fue agraciado el 6 de octubre de 2017. De esta manera, si un acertante español gana el bote acumulado, se llevaría el mayor premio en la historia de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  5. 5 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  6. 6

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  7. 7 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  8. 8 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  9. 9 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  10. 10 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Euromillones pone en juego este martes el bote más grande de su historia

Euromillones pone en juego este martes el bote más grande de su historia