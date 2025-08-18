Euromillones pone en juego este martes el bote más grande de su historia Se trata de premio más importante que se puede llevar alguien en España en toda la historia

Lunes, 18 de agosto 2025

Euromillones pone en juego este martes 19 de agosto el bote más grande de su historia. Se trata de un bote que ha ido engordando desde el 20 de junio y que alcanza los 250 millones de euros, los mismos que ya entregó el 28 de marzo en Austria y el 17 de junio en Irlanda.

Desde antes de que empezara el verano el bote ha ido creciendo desde los 17 millones, que es la cantidad mínima que ofrece para un solo acertante de primera categoría. A partir de ahí, al no haber aparecido acertantes de dicha categoría en ninguno de los sorteos celebrados hasta ahora, el bote ha ido incrementándose progresivamente.

Si hay un acertante se llevará los 250 millones; si hay más de uno, el premio se repartiría entre ellos a partes iguales. En caso contrario, es decir, si no apareciera ningún acertante de primera categoría, EuroMillones mantendría el bote de 250 millones de euros durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos. Si en el quinto sorteo volviera a darse la misma circunstancia, dicho importe pasaría a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante.

Hasta ahora, el premio más cuantioso repartido por EuroMillones en España asciende a 190 millones de euros, cuando un boleto sellado en Las Palmas de Gran Canaria fue agraciado el 6 de octubre de 2017. De esta manera, si un acertante español gana el bote acumulado, se llevaría el mayor premio en la historia de España.

