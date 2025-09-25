Euromillones sortea este viernes un súper bote especial que dejará al menos un millonario en España El premio del Big Friday, que arranca en 130 millones, no depende de que existan ganadores previos ni botes acumulados

Nacho Ortega Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:12

Euromillones pone en juego este viernes 26 de septiembre de 2025 un bote especial mínimo de 130 millones de euros. Un sorteo extraordinario conocido como Big Friday Euromillones en el que reparte un premio fijo y mínimo que no depende de si hubo ganadores en sorteos anteriores.

El sorteo Big Friday es un sorteo en el que también participan los otros ocho países europeos, al igual que en el sorteo de Euromillones. Sin embargo, solo en España, cada boleto lleva asociado el código de El Millón, por lo que por la compra de un boleto para el Big Friday también jugarás al sorteo al millón de euros que se sortea adicionalmente. Simplemente al realizar tu apuesta de Euromillones se te asignará un código de 3 letras y 5 números (impreso en el resguardo virtual) con el que participarás en este juego asociado, y optarás por lo tanto a este premio además del habitual de Euromillones. Siempre hay un ganador en España de El Millón.

Horario límite

El precio por apuesta es de 2,50 €, la misma cantidad que en los sorteos ordinarios. La hora límite para sellar el boleto en las administraciones físicas concluye a las 20.30 horas del mismo viernes.

En caso de que se realice el sorteo y no haya un ganador que acierte la combinación numérica ganadora, se irá acumulando hasta llegar a 230 Millones, que es el importe máximo actual, y se mantendrá en ese nivel durante un máximo de cuatro sorteos. En el quinto sorteo, se lleva a cabo un sorteo «obligatorio ganarlo».

De hecho, en septiembre de 2024 hubo otro Big Friday que fue aumentando al no haber ganador durante un par de sorteos y llevó a que el viernes 4 de octubre, un único boleto afortunado, sellado en España, en la localidad vizcaína de Derio, obtuviera más de 162 millones de euros.

Botes históricos

Hasta el momento, el bote histórico más grande jamás entregado en Euromillones ha sido de 250 millones de euros, y en 2025 ha habido tres ganadores: uno en Austria en marzo, otro en Irlanda en junio y el último en Francia, en agosto.

En España, el mayor premio de Euromillones fue de 190 millones de euros, otorgado en Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2017.

Cómo jugar a Euromillones

Tienes dos métodos para jugar y aumentar tus posibilidades de ganar:

- Apuestas simples: Cuando seleccionas los 5 números y las 2 estrellas solamente. De este modo puedes jugar cada vez antes de pagar hasta un máximo de 5 apuestas en un mismo boleto.

- Apuestas múltiples: Cuando seleccionas más de 5 números (hasta 10) o más de 2 estrellas (hasta 5) en cada apuesta. El importe de la apuesta depende en este caso del número de combinaciones que marques.

Semanalmente se celebran sorteos los martes y viernes. Puedes seleccionar participar en uno de ellos (el próximo a celebrarse) o en ambos si aún no se han celebrado ninguno. En este último caso participarás con la misma combinación en ambos sorteos.

Recuerda que si obtienes un premio de más de 2.000 €, para que se pueda proceder al pago debes indicar desde el detalle de la apuesta premiada la cuenta bancaria de tu titularidad donde desees recibir el premio antes de que pasen tres meses desde la fecha de la celebración del último sorteo en el que participaba tu apuesta premiada.

Probabilidades de ganar

Las probabilidades aproximadas de acertar en Euromillones son las siguientes:

1ª (5+2) 1 entre 139.838.160

2ª (5+1) 1 entre 6.991.908

3ª (5+0) 1 entre 3.107.515

4ª (4+2) 1 entre 621.503

5ª (4+1) 1 entre 31.075

6ª (3+2) 1 entre 14.125

7ª (4+0) 1 entre 13.811

8ª (2+2) 1 entre 985

9ª (3+1) 1 entre 706

10ª (3+0 )1 entre 314

11ª (1+2) 1 entre 188

12ª (2+1) 1 entre 49

13ª (2+0) 1 entre 22

